Marco Rubio se refiere a las elecciones en Venezuela en su comparecencia ante el Congreso de EE. UU.: "Se necesita una nueva comisión electoral"

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se refirió este miércoles a las elecciones en Venezuela como parte del plan de transición a la democracia impartido desde Washington tras la captura de Nicolás Maduro.

El funcionario fue consultado sobre las elecciones en Venezuela por la congresista María Elvira Salazar.

Rubio aseguró que las elecciones hacen parte de una de las tres fases dispuestas tras la caída de Maduro el pasado 3 de enero.

El secretario de Estado indicó que una de las condiciones para que haya elecciones está relacionada con la libertad de prensa.

“Parte de la fase de recuperación es crear las condiciones para una prensa libre e independiente. Se necesita una prensa libre para tener elecciones libres y justas”, resaltó.

“Hemos visto un aumento en esa actividad, no es del 100%, pero debe seguir creciendo”, añadió.

A su vez, expresó que es importante darles tiempo a los “los partidos políticos para que se organicen y se movilicen porque no se puede participar en unas elecciones si no se ha tenido tiempo para hacerlo”.

Al mismo tiempo, insistió en que “se necesita una nueva comisión electoral” y subrayó que la administración de Donald Trump quiere ver elecciones “lo antes posible”.

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“La realidad es que solo han pasado cinco meses, no cinco años, no 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para que un país que ha pasado por lo que pasó, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral”, insistió.

Por último, aseguró que “en última instancia, el futuro de Venezuela son elecciones multipartidistas, libres y justas”.