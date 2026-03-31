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Martes, 31 de marzo de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio se refirió a la transición democrática de Venezuela diciendo que es un punto que "tiene que llegar" y que tienen que "ser pacientes, pero tampoco complacientes"

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
En la entrevista, Rubio también habló sobre el conflicto con Irán diciendo que una vez que se terminen los ataques, Washington tendrá que "examinar" su relación con la OTAN.

Este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la transición democrática en Venezuela diciendo que ese punto "tiene que llegar".

En conversación con el medio Fox News, el jefe de la diplomacia norteamericana afirmó que "solo han pasado tres meses, lo que se ha logrado en Venezuela es nada menos que extraordinario".

Y añadió que al final "tendrá que haber una fase de transición, tendrá que haber elecciones libres y justas en Venezuela, y ese punto tiene que llegar".

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"Tenemos que ser pacientes, pero tampoco podemos ser complacientes, y así que me siento muy bien con el proceso que hicimos en Venezuela en tres meses", sentenció.

En la entrevista, Rubio también habló sobre el conflicto con Irán diciendo que una vez que se terminen los ataques, Washington tendrá que "examinar" su relación con la OTAN.

El jefe de la diplomacia de la unión americana aseguró que una vez el conflicto con el régimen de Irán haya concluido, Estados Unidos debe reevaluar el valor de "la OTAN" como aliado del país.

El funcionario de la administración expresó: "creo que no hay duda de que, lamentablemente, una vez concluido este conflicto, vamos a tener que reexaminar esa relación. Vamos a tener que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país".

Rubio dijo que había sido "uno de los defensores más firmes de la OTAN" mientras estuvo en el Senado de Estados Unidos porque "le veía un gran valor".

Gran parte de ese valor residía en tener bases militares en Europa que permitieran a las fuerzas armadas estadounidenses "proyectar poder en diferentes partes del mundo", afirmó Rubio.

"Si ahora hemos llegado a un punto en el que la alianza de la OTAN significa que no podemos usar esas bases, que de hecho ya no podemos usar esas bases para defender los intereses de Estados Unidos, entonces la OTAN es una calle de sentido único", añadió.

Rubio remarcó que, aunque Washington no estaba pidiendo a los aliados de la OTAN que realizaran ataques aéreos en la guerra contra Irán, esperaba poder utilizar sus bases militares.

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"Cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, ¿su respuesta es 'no'? Entonces, ¿para qué estamos en la OTAN? Hay que plantearse esa pregunta", afirmó.

Las declaraciones de Rubio llegan luego de que este martes, Italia se negó el permiso de aterrizaje a un avión estadounidense que se dirigía a Oriente Medio para una misión de combate.

Y el lunes, España cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que llevaban a cabo misiones contra Irán.

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