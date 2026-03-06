Por molestias físicas, el debut de James Rodríguez con Minnesota tendría que esperar

El debut del futbolista colombiano James Rodríguez no se daría este sábado y tendría que esperar un par de días más. Esto de acuerdo con las más recientes declaraciones del técnico de Minnesota, quien dio a conocer que el volante padece una contusión.

Durante la conferencia de prensa previa al juego de los Loons con Nashville SC, válido por la tercera fecha de la Major League Soccer (MLS), el entrenador Cameron Knowles informó que el mediocampista cafetero no finalizó la sesión de entrenamientos del jueves.

“James no está apto, está siendo evaluado día a día, tiene una contusión”, dijo inicialmente Knowles.

En ese sentido y por precaución, el capitán de la selección Colombia no vería minutos en el juego de este sábado 7 de marzo ante el Nashville. Por lo tanto, su debut en la MLS de los Estados Unidos dependerá de su evolución física y futbolística.

“Lo llevamos día a día. Es más, un asunto de precaución, regresaremos y veremos cómo está el lunes”, dijo Cameron Knowles.

Pese a que James Rodríguez sumó su segunda convocatoria con Minnesota, tendría que esperar unos días más para sumar minutos con Loons. Una situación que despierta las alarmas en la selección Colombia, que a finales de este mes de marzo tendrá dos encuentros amistosos ante Croacia y Francia.

No es para menos, pues el mediocampista no ha visto acción deportiva de manera oficial desde el 18 de noviembre de 2025. Justamente su último partido oficial fue en la victoria de la ‘Tricolor’ 3 goles a 0 ante su similar de Australia. En aquella ocasión el ‘10’ marcó uno de los tres tantos del triunfo.

Por ahora, se comienzan a reducir las posibilidades para que James sume minutos con los Loons, antes de la convocatoria de la selección Colombia. Esto teniendo en cuenta que el conjunto de Minnesota disputará dos encuentros más antes de la fecha FIFA del mes de marzo.