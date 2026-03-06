NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
James Rodríguez, volante del Minnnesota - Foto: AFP
James Rodríguez, volante del Minnnesota - Foto: AFP
James Rodríguez

Por molestias físicas, el debut de James Rodríguez con Minnesota tendría que esperar

marzo 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
El colombiano no completó los entrenamientos del jueves debido a una contusión.

El debut del futbolista colombiano James Rodríguez no se daría este sábado y tendría que esperar un par de días más. Esto de acuerdo con las más recientes declaraciones del técnico de Minnesota, quien dio a conocer que el volante padece una contusión.

Durante la conferencia de prensa previa al juego de los Loons con Nashville SC, válido por la tercera fecha de la Major League Soccer (MLS), el entrenador Cameron Knowles informó que el mediocampista cafetero no finalizó la sesión de entrenamientos del jueves.

“James no está apto, está siendo evaluado día a día, tiene una contusión”, dijo inicialmente Knowles.

En ese sentido y por precaución, el capitán de la selección Colombia no vería minutos en el juego de este sábado 7 de marzo ante el Nashville. Por lo tanto, su debut en la MLS de los Estados Unidos dependerá de su evolución física y futbolística.

“Lo llevamos día a día. Es más, un asunto de precaución, regresaremos y veremos cómo está el lunes”, dijo Cameron Knowles.

Pese a que James Rodríguez sumó su segunda convocatoria con Minnesota, tendría que esperar unos días más para sumar minutos con Loons. Una situación que despierta las alarmas en la selección Colombia, que a finales de este mes de marzo tendrá dos encuentros amistosos ante Croacia y Francia.

o

No es para menos, pues el mediocampista no ha visto acción deportiva de manera oficial desde el 18 de noviembre de 2025. Justamente su último partido oficial fue en la victoria de la ‘Tricolor’ 3 goles a 0 ante su similar de Australia. En aquella ocasión el ‘10’ marcó uno de los tres tantos del triunfo.

Por ahora, se comienzan a reducir las posibilidades para que James sume minutos con los Loons, antes de la convocatoria de la selección Colombia. Esto teniendo en cuenta que el conjunto de Minnesota disputará dos encuentros más antes de la fecha FIFA del mes de marzo.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Minnesota

MLS

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está dispuesto a asistir como se hizo en Venezuela y como se hará en Cuba": teniente coronel retirado de la Armada sobre ataques contra el régimen en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Esta sería la fecha y el lugar en el que la selección Colombia jugaría su último partido en casa antes del Mundial

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: AFP
Simeone

El gesto provocador que le hizo Diego 'Cholo' Simeone a Lamine Yamal en la goleada 4-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la Copa del Rey

Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Mark Carney en sorteo del Mundial 2026 - Foto EFE
Mundial 2026

Tras caos por operativo contra 'El Mencho', Claudia Sheinbaum asegura que existen "todas las garantías" para que el Mundial se celebre en México

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Esta sería la fecha y el lugar en el que la selección Colombia jugaría su último partido en casa antes del Mundial

Avión en el que es transportado reactor nuclear en Estados Unidos. (Departamento de Guerra de Estados Unidos)
Armas nucleares

El Departamento de Guerra divulga imágenes de transporte por avión de reactor nuclear de última generación por orden de Trump

El macaco macho de 7 meses llamado Punch - AFP
Animales

"Lo que algunos llaman 'lindo' es en realidad una visión del trauma": críticas al tratamiento de 'Punch', el bebé mono que conquistó las redes sociales

Foto: AFP / Centcom
Ataque al régimen de Irán

Irán amenaza a EE. UU. tras hundir uno de sus buques de guerra: "lamentarán amargamente el precedente que ha sentado"

Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

La exesposa de Elon Musk reveló el método secreto que explica su éxito empresarial

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez confirma comunicación telefónica con Gustavo Petro: "Acordamos realizar próximamente un encuentro binacional"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre