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Martes, 31 de marzo de 2026
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Rodrigo Paz Pereira

Presidente de Bolivia denuncia red internacional dedicada a la usurpación y adulteración del combustible que habría dejado daños en miles de vehículos

marzo 31, 2026
Por: Natalya Baquero González-Agencia France Presse - AFP
Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia - Foto: AFP
Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia - Foto: AFP
Paz dejó claro que buscarán a los responsables para que paguen por este acto, que buscarán recuperar Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB).

Este martes, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, denunció una red criminal que opera desde zonas fronterizas, la cual se dedica a robar y adulterar tanto la gasolina como el diésel importado por su gobierno, lo que generó más de 10.000 reclamos por supuestos daños a motores en Bolivia.

Durante una rueda de prensa en medio de la cual expuso las evidencias de estos actos, por medio de las cuales manifestó que se evidencia la sustracción del combustible de camiones cisternas y su trasvase a otros vehículos de menor capacidad en poblados de Arica e Iquique, en el norte de Chile.

“Quiero decirle al país que esta red delincuencial que opera en varios países. Esto no es solo un problema de Bolivia (…) Roba combustible boliviano, genera en garajes y otros espacios una suerte de venta ilegal y adulteran con agua y otros productos que después llegan a Bolivia”, dijo el mandatario.

Rodrigo Paz dejó claro que buscarán a los responsables para que paguen por este acto, que “estas mafias internacionales” boicoteen la “economía” de su país, motivo por el cual buscarán recuperar Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Vamos a recuperar YPFB, acabarán en la cárcel y tendrán que devolver lo robado; los vamos a perseguir hasta el final porque la patria no puede vivir de esta manera. Esto se va a recuperar y va a ser un país mucho más fuerte”, expresó el mandatario.

Entre tanto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, entregó detalles de las acciones de esta red criminal, la cual se caracterizaba por transportar "unos 150 millones de litros de combustible con agua y aceite".

Asimismo, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medlinacelli, anunció la suspensión de los “contratos y recibos de gasolina de Vitol y Transfigura hasta que finalicen las investigaciones sobre el combustible de mala calidad”.

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