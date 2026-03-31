"A 10 días te separan de la familia para que no te enfermes y entras en cuarentena": astronauta retirado explica los estrictos protocolos de las misiones espaciales

Todo está listo para la misión Artemis II de la NASA. La expectativa sobre esta tarea espacial ha llegado a un nivel muy alto, pues significará el retorno de astronautas a la órbita lunar tras más de medio siglo.

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Al respecto, el astronauta retirado José Hernández revela detalles inéditos en el programa La Tarde de NTN24.

Referente a la elección de astronautas por parte de la NASA, el entrevistado sostuvo: “primero escogen al comandante de la tripulación... Por la experiencia que piden, la edad promedio de esos profesionales es de 34 - 35 años".

"A 10 días de la misión te separan de la familia para que no te enfermes, entras en cuarentena... Menos de 600 personas hemos visto el mundo por fuera en toda la civilización de más de 8.000 millones de personas, soy un bendecido", acotó.

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A su vez, remarcó respecto a la eventual carrera espacial: "Pude ir al espacio con los rusos, pero no lo hice".

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El despegue de la misión Artemis II de la NASA se realizará desde el Centro Espacial Kennedy.

La agencia espacial ha confirmado que el cohete Space Launch System y la nave Orión ya se encuentran listos en la plataforma, con la cuenta regresiva en marcha.