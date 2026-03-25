Se conoce video del interior del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia segundos antes de la tragedia que dejó decenas de muertos

Pasan los días tras el grave accidente que conmocionó a Colombia y se conocen cada vez más detalles de esta catástrofe aérea. Este miércoles fue revelado un video de segundos previos al accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana.

El clip fue grabado por el soldado, de 23 años, Juan Sebastián Chaverra Romaña, quien le avisaba a su familia que ya iba rumbo a casa para disfrutar unos días de permiso.

La grabación dura 22 segundos y se ve al soldado colombiano visiblemente emocionado por volver a casa y reencontrarse con su familia, algo que no se dio porque Chaverra se encuentra entre las víctimas del mortal accidente.

Ante la divulgación del video, su tío, Numar Chaverra, le comentó al medio Noticias RCN que: "para nosotros, en especialmente para mí, la noticia del fallecimiento de Juan fue muy difícil".

"Sebastián era un joven muy divertido, muy despierto; con muchas ganas de salir adelante", agregó el tío del joven soldado de quien también destacó que quería ayudar a su familia y mejorarles la calidad de vida.

Juan Sebastián tenía planeado llegar a Medellín, en donde descansaría unos días y luego se devolvería para retomar sus labores en el Ejército en donde ya llevaba dos años como soldado profesional.

El pasado fin de semana un atroz accidente conmocionó al pueblo colombiano tras conocerse que el avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló poco después de despegar este lunes en el municipio de Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo.

El accidente de la aeronave, que llevaba a bordo a 128 personas, dejó 70 muertos y 57 heridos. Este incidente se suma a una serie de tragedias aéreas que han afectado a Colombia en los últimos cuatro años, particularmente de aeronaves militares.