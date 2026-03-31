50 años de espera llegan a su fin: el hombre vuelve a la Luna en una misión que llevará a la humanidad a una distancia histórica

Por primera vez en más de medio siglo, la humanidad regresa a la Luna con una misión tripulada que marcará un hito en la exploración espacial.

Este miércoles, cuatro astronautas emprenderán un viaje de casi un millón de kilómetros alrededor del satélite natural de la Tierra a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete SLS, en lo que representa la misión Artemis II, el proyecto más ambicioso de la NASA en cinco décadas.

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El cohete SLS y la nave Orion ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida, listos para despegar este miércoles a las 6:24 p.m., hora local.

Los astronautas rodearán la cara oculta de la Luna, una región no visible directamente desde la Tierra, antes de regresar a velocidades extremas tras un viaje de 10 días.

Mark Berger, responsable de meteorología de los lanzamientos, confirmó que "hay un 80% de probabilidad de que la misión sea lanzada a la hora programada".

Según Berger, "hace un clima estupendo y esperemos que se mantenga así, aunque las brisas siguen siendo un problema para nosotros". Las *condiciones climáticas* actuales en el Centro Espacial Kennedy son excelentes, aunque se monitorean posibles chubascos aislados.

Sasha Sims, directora de Integración y Servicios de Puertos Espaciales del Centro Kennedy de la NASA, reveló que "todos nos estamos sumamente emocionados, la energía se siente por todas partes".

El programa Artemis comenzó hace más de una década, cuando el transbordador espacial fue retirado, explicó Sims, quien añadió que "empezamos con una hoja de papel en blanco" para diseñar un vehículo capaz de llevar *seres humanos* al espacio profundo.

La misión no realizará un alunizaje, sino que se enfocará en probar los sistemas de soporte vital y entender cómo el espacio profundo afecta al cuerpo humano.

"Es bien importante que nosotros entendamos que todos los sistemas que están diseñando para darle apoyo vital a los seres humanos están funcionando como se supone", explicó la directiva de la NASA. Los astronautas serán monitoreados 24 horas al día para evaluar efectos de la gravedad, el estrés y el sueño.

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Durante la misión, los astronautas probarán por primera vez el pilotaje manual de la cápsula Orion, preparándose para cualquier situación de emergencia. "Ellos tienen que estar preparados para responder" si los sistemas automáticos fallan, indicó Sims.

Los astronautas actualmente se encuentran en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy, con alimentación específica y monitoreo médico constante.

"Están asignados doctores que los monitorean a través de todos los días que están en cuarentena", confirmó la funcionaria.

El lanzamiento podría aplazarse por condiciones climáticas adversas, fallos técnicos como fugas de hidrógeno, o factores de seguridad externos. Sin embargo, "por el momento" la misión sigue programada para este miércoles, concluyó Sims.