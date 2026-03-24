"Zapatero ha contribuido al enmascaramiento de una dictadura que tortura y encarcela": Beatriz Becerra, exeurodiputada

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido encuentros clave con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez en un contexto de "transición política" en Venezuela tras la detención del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Puntualmente, el 17 de marzo, Zapatero y Jorge Rodríguez (presidente de la ilegítima Asamblea Nacional) lideraron una reunión en Caracas para evaluar los "resultados" de la nueva Ley de Amnistía.

Zapatero, recordemos, ha defendido públicamente su "amistad personal" con los hermanos Rodríguez ante el Senado español y en entrevistas.

Al respecto, la exeurodiputada Beatriz Becerra habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Zapatero ha contribuido al enmascaramiento de una dictadura que tortura y encarcela", dijo la entrevistada.

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"Zapatero se ufana de decir que ha contribuido a la liberación de presos políticos en Venezuela… Él busca que los hermanos Rodríguez sean una especie de escudo para lo que viene", añadió.

La relación entre José Luis Rodríguez Zapatero y la dictadura venezolana ha sido una de las más debatidas dentro de la política exterior reciente de España.

Desde que comenzó en 2014, esta vinculación ha pasado de desempeñar un papel de mediación internacional a mantener una cercanía personal con líderes clave del chavismo.