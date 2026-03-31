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Martes, 31 de marzo de 2026
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Régimen venezolano

"Esa estabilización empieza a ser también un elemento que está utilizando Delcy y su camarilla para ganar tiempo": Antonio de la Cruz sobre la transición democrática en Venezuela

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz presidente de Inter American Trends y analista político, conversó sobre la transición política de Venezuela tras la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio en Washington.

Este martes, la líder democrática venezolana, María Corina Machado, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un diálogo que según diversos reportes se centro en la coyuntura política de Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz presidente de Inter American Trends y analista político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El experto comentó sobre concretar la transición democrática en Venezuela que "esa estabilización, que es la primera fase, empieza a ser también un elemento que está utilizando Delcy y su camarilla para ganar tiempo".

Y agregó que el régimen "no termina de liberar y cumplir con la Ley de Amnistía para tener fichas y poder meter miedo al resto de la sociedad que sabemos que demanda un encuentro entre venezolanos".

De la Cruz explicó que "aquí no puede seguir manejándose el tiempo como manejaron las negociaciones en el periodo de Maduro", porque "Maduro para ganar tiempo usó las negociaciones".

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"La administración Trump le tiene miedo es a que se reproduzca en Venezuela un Estado fallido, que se reproduzca un Irak, un Afganistán, y no se da cuenta que es una sociedad que está preparada para asumir su rol, el venezolano quiere resolver esto a través de una elección", añadió.

Porque los 90 días que se cumplen desde la captura del dictador Nicolás Maduro "para la administración Trump ya no es poco porque tienen las elecciones de medio término en noviembre y si pierde las elecciones de medio término cambia todo el juego que es lo que busca Delcy Rodríguez".

El analista también afirmó que "no podemos perder el horizonte con Venezuela y Cuba, que con la guerra en Irán se pospuso" y comentó que "el precio del petróleo se convirtió de ser un facto geológico por estructura a uno del miedo".

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