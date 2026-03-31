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Cilia Flores

"Maduro es el títere de todos, al final es Cilia Flores la que estaba detrás de todo, Maduro es un tonto útil, era ella la que movía todos los hilos necesarios": Iván Simonovis

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Iván Simonovis, investigador criminal, habló en La Tarde de NTN24.

Una red empresarial de 122 compañías vinculadas a Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, ha sido identificada en una investigación publicada por The Wall Street Journal, revelando una estructura financiera que opera en múltiples jurisdicciones mientras Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria.

La estructura conocida como "El Jardín de Flores"*incluye 67 empresas relacionadas con sus hijos Walter y Joshua Gavidia Flores, 30 con su sobrina Iriamni Malpica Flores, y 25 con su sobrino Carlos Erick Malpica Flores.

La distribución geográfica muestra 51 empresas registradas en Venezuela, 42 en Panamá, 22 en Estados Unidos, y otras en jurisdicciones como Islas Mauricio y Singapur, además de 5 cuyo origen permanece sin identificar.

Iván Simonovis, comisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela e investigador criminal, explicó que Flores "tiene esa mente retorcida de ir armando las cosas y poner personas en los puestos importantes para llevar a cabo los cambios que eventualmente quieren hacer".

Simonovis señaló que su experiencia como funcionaria de la extinta PTJ (Policía Técnica Judicial) le proporcionó conocimientos clave sobre procedimientos legales.

"Ella era una persona que construía los expedientes que eventualmente después la PTJ presentaba en los tribunales. Conoce exactamente la estructura de la formación de un caso para convertirlo en un expediente penal", afirmó el experto.

Según la investigación, Flores influyó directamente en la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en el nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General de la República.

"Varios de los magistrados del TSJ los puso ella. ¿Por qué? Bueno, porque es la forma de manejar todo este entramado", explicó Simonovic.

El investigador enfatizó que "ella, de verdad, es la mente detrás de la mente", describiendo cómo desde su época con Hugo Chávez comenzó a construir una *red de control institucional*. "Cuando a mí me han preguntado por qué se llevarían a Cilia Flores, es que la que tenían que llevar es a Cilia, no a Nicolás. En la práctica es ella la que de verdad controla todo", señaló.

La red familiar incluye a su hermano en posiciones clave dentro del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), y su sobrino fue "el hombre más poderoso de PDVSA", administrando los recursos financieros de la petrolera estatal venezolana.

Dentro del caso judicial que se sigue en Nueva York contra Nicolás Maduro, Flores no aparece como un personaje secundario sino como "una pieza que pesa por sí misma dentro del entramado criminal", según destacan fuentes judiciales. La investigación del Wall Street Journal coincide con reportes previos del portal Armando Info sobre esta red financiera.

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