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Martes, 17 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

La nota manuscrita que publicó el régimen de Irán en las cuentas de su jefe de seguridad después de que Israel anunciara su muerte

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Alí Larijani - AFP
Alí Larijani - AFP
El mensaje fue difundido en los perfiles de Alí Larijani en X y Telegram.

Después de que Israel anunciara la aparente muerte del jefe de seguridad del régimen de Irán, Alí Larijani, las cuentas oficiales de redes sociales del alto mando militar publicaron una nota manuscrita.

El mensaje, que no incluía la fecha en que fue escrito, fue difundido en los perfiles de Larijani en X y Telegram. A la fecha, el régimen no ha confirmado el fallecimiento de su jefe de seguridad.

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Se trató de un homenaje para los 84 marineros iraníes que murieron cuando su fragata fue hundida por un submarino de Estados Unidos en el Océano Índico a principios de este mes.

"El martirio de los valientes hombres de la Armada del Ejército de la República Islámica a bordo del Dena forma parte de los sacrificios de la valiente nación que ha surgido en esta coyuntura de lucha contra los opresores internacionales", decía la nota de Larijani, escrita con tinta negra.

El régimen de Irán vio el 4 de marzo cómo el IRIS Dena fue torpedeado frente a las costas de Sri Lanka, un ataque que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

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"Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de la nación iraní, y estos martirios fortalecerán durante años los cimientos del Ejército de la República Islámica dentro de la estructura de las fuerzas armadas", añadió la nota del jefe de seguridad iraní.

Desde el 28 de febrero, el régimen de Irán enfrenta ataques de Estados Unidos e Israel, los cuales acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenaron una respuesta del régimen que ha llevado la guerra por todo Oriente Medio.

Irán confirmó el asesinato de Jamenei horas después de que Israel y Estados Unidos lo anunciaran públicamente.

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