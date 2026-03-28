Autoridades en Bogotá capturaron a dos presuntos implicados en el caso de Diana Ospina, quien sufrió secuestro extorsivo en Bogotá
Las autoridades en Bogotá confirmaron la captura de dos personas que estarían vinculadas con el caso de secuestro y extorsión de la joven Diana Ospina, quien luego de salir de una discoteca fue interceptada por una banda criminal cuando iba de regreso a su casa en la ciudad de Bogotá.
Según los reportes de medios de comunicación colombianos, los dos presuntos implicados se encuentran en una audiencia pública para la respectiva legalización de su captura, en la que podrían enfrentar cargos por secuestro.
Además, una de las personas capturadas podría ser el jefe de la banda criminal que estaría implicada en el secuestro de Diana Ospina, quien fue interceptada al llegar a su vivienda en el barrio Santa María del Lago, en Bogotá.
Varias horas después y en medio de la angustia de sus familiares, quienes alertaron en redes sociales de la situación, la mujer apareció sana y salva pero desorientada en el sector del CAI Mirador.
Diana Ospina estuvo retenida por más de 35 horas, en las cuales los delincuentes efectuaban múltiples transacciones bancarias, en las que le robaron alrededor de 40 millones de pesos de sus cuentas.
Esta modalidad es conocida en Colombia como “paseo millonario”, situación que ha despertado el rechazo de la ciudadanía en Bogotá en medio de la lucha de las autoridades por frenar la inseguridad en la capital.
En paralelo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que este proceso que llevó a la captura de los presuntos delincuentes fue una operación conjunta entre la policía, GAULA, SIPOL y SIJIN.
“Todo el apoyo a la Fiscalía de Colombia en la solicitud de medida de aseguramiento ante los Jueces de la República para que los capturados por ambos casos queden privados de la libertad cuanto antes y dejen de ser una amenaza a la integridad de los ciudadanos”, mencionó el alcalde en su cuenta de X.
https://x.com/CarlosFGalan/status/2037935318070927440