Miércoles, 07 de enero de 2026
Transición

Experto analiza cada fase del plan anunciado por Estados Unidos en Venezuela: dice que la primera es la más compleja y que ya empezó

enero 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El analista político venezolano David Rico dijo en NTN24 que cada etapa era necesaria para una transición a la democracia en Venezuela.

David Rico, analista político venezolano y experto en temas internacionales, analizó en El Informativo NTN24 cada fase del "proceso triple" anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro que tuvo lugar el sábado durante un operativo militar estadounidense.

Estados Unidos, cabe resaltar, tiene un plan de tres pasos para Venezuela que comenzará con la estabilización del país tras la captura de Maduro, seguido de la supervisión de la recuperación del país y finalmente una transición, dijo Rubio el miércoles.

o

"La primera fase es la más compleja y la más difícil porque es la fase que permite la reconfiguración del poder en Venezuela, es la fase donde estamos en este momento (…) mientras se reconfigura el poder, estamos en esa etapa de estabilización que va a permitir que puedan empezar a abrirse los mecanismos de negociación", expuso Rico.

Sobre la segunda fase, Rico aseveró que para poder llegar a un proceso de transición a la democracia "sí tiene que haber un proceso de reconciliación nacional", además de una recuperación, pues los ciudadanos deben entender que "son un mismo país". "El futuro que debemos tener debe ser en función de un objetivo común que es sacar a Venezuela adelante en un proceso democrático".

La tercera fase, para Rico, es sobre la que más incertidumbre habría en cuanto al tiempo que puede tardar y explicó que una de las claves del por qué María Corina Machado y Edmundo González no asumen el poder en Venezuela en este momento es porque "es imposible" construir una transición a la democracia "si no se tienden puentes" entre los factores de poder que hoy se encuentran.

o

"Esto puede llevar tiempo porque hay factores internos de poder que pueden evitar o querer evitar que esto ocurra. Ahí es donde está la clave y lo más difícil. La tarea titánica que tiene tanto Estados Unidos como Delcy Rodríguez, lograr que todos los sectores más radicales del chavismo se abran o permitan esa transición a la democracia", concluyó el analista.

