Domingo, 01 de febrero de 2026
Oposicion venezolana

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

febrero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exembajador de Venezuela ante la ONU Milos Alcalay aseveró que sí es posible, pero debe hacerse con la claridad de un camino hacia la democracia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a llamar "buena mujer" a la líder de la democracia venezolana María Corina Machado y reveló también su interés en lograr un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela.

o

Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la ONU, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de esta posibilidad de reunión entre el régimen y la oposición y señaló que si es posible, pero se debe hacer teniendo claro el camino de la transformación de Venezuela hacia la democracia.

“Claro que es posible, María Corina y Edmundo González después de la victoria en las elecciones del 28 de julio había ofrecido los mecanismos para establecer los contactos con las autoridades del régimen, pero ellos no lo han querido (...) No se trata de una negociación de reunir a chavistas de un lado y seguidores de María Corina del otro, porque de lo que se trata es que estamos en un proceso donde tenemos que terminar con 27 años de dominación”, aseveró.

Es fundamental establecer la marcha hacia la transición, no es solamente la ilegitimidad y la legitimidad sino el cambio total de un gobierno totalitario y autoritario a una democracia libre”, complementó el invitado.

