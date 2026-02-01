NTN24
Domingo, 01 de febrero de 2026
Cantante

Artista colombiano envía contundente mensaje a quienes se están lucrando con la imagen del fallecido cantante Yeison Jiménez

febrero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
La familia del cantante informó que personas inescrupulosas están utilizando su nombre para obtener dinero tras su muerte.

Seguidores, colegas y familiares del fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez rindieron homenaje al ‘Aventurero’ este sábado 31 de enero en el estadio El Campín.

Miles de seguidores hicieron parte de ‘Mi Promesa 2.0’, un show que estaba previsto para el 28 de marzo y que, debido a la trágica muerte del cantante, se llevó a cabo antes y como cumplimiento de la última voluntad del artista.

La noche contó con la participación de reconocidos cantantes como Natalia Jiménez, Nelson Velásquez, Álex Campos, Andy Rivera y Luis Alfonso, quien aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a todos aquellos que estaban lucrando con la muerte del artista.

“Por favor, graben esto para que nunca se les olvide. Se lo voy a sostener al que quiera, en la cara, cuando quiera. Para todos los difamadores que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero Yeison Jiménez, atormentando a su familia, inventándoles chismes y no lo dejan descansar, ya maduren, hay gente adolorida, hay gente a la que le está costando la vida en este momento, sin su ser querido”, afirmó.

Hace unos días, la familia del cantante alertó sobre la nueva modalidad de estafa que han utilizado personas inescrupulosas para obtener dinero tras su muerte.

A través de la cuenta oficial del Criadero La Cumbre, propiedad del cantante, se informó a los clientes que están agotados los productos, pero que hay delincuentes ofreciendo falsos productos.

"En este momento, nuestras gorras, ruanas y ponchos se encuentran agotados. Hay varias páginas y números haciéndose pasar por nosotros, utilizando nuestras fotos, precios y ofreciendo descuentos exorbitantes para engañar a las personas", indicó el comunicado oficial.

"No nos hacemos responsables por compras realizadas a través de otros números, perfiles o publicidades falsas. Las únicas líneas oficiales de atención y venta son: WhatsApp 320 540 3395", precisó.

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez también envió un mensaje a las personas que ya habían realizado sus compras con anticipación.

"A partir de hoy se comenzarán a despachar los pedidos más antiguos, los cuales saldrán en estricto orden de compra. Les pedimos estar atentos al número de celular que registraron, ya que allí recibirán su guía una vez sea generada", detalló el comunicado.

"El tiempo estimado de entrega es de 8 a 15 días hábiles. Agradecemos su paciencia y comprensión", concluyó.

Es de señalar que el cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Temas relacionados:

Cantante

Homenaje

Fallecimiento

Música

