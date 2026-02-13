NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. llevó a cabo un nuevo ataque cinético contra embarcación en el Caribe: "Tres narcoterroristas murieron"

febrero 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Ataque del Comando Sur a embarcación en el Caribe - Foto: Captura de video
En el video se observa el momento en el que la pequeña embarcación es atacada desde el aire.

El Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación señalada presuntamente de servir al terrorismo y al narcotráfico en el Caribe.

A través de un video publicado en redes sociales, las fuerzas americanas señalaron que la embarcación recorría rutas del narcotráfico en el Caribe y servía a organizaciones terroristas.

El Comando Sur indicó que pudo establecer que la embarcación se movilizaba por esa ruta de manera ilegal, motivo por el cual llevó a cabo el ataque.

El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, dice la publicación que acompañó el video.

A su vez, el Comando Sur detalló que tres personas murieron señaladas de ser narcoterroristas.

La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción”, agrega el comunicado.

Días atrás, el comando militar de Estados Unidos defendió los ataques en aguas del Caribe tras los cuestionamientos de los partidarios demócratas y algunos países de la región.

Las aguas del Caribe no serán un entorno permisivo para actores maliciosos ni actividades ilícitas”, señaló.

“Nuestros combatientes de élite de la fuerza conjunta desplegados en la región siguen listos para actuar con decisión, como lo han hecho antes, deteniendo rápidamente cualquier embarcación que viole las sanciones en el Caribe”, agregó.

