En medio de la presión de EE. UU. sobre Miraflores, el régimen venezolano despide a periodista chavista que hizo llamado a la "lucha armada"

Un periodista que simpatiza con el chavismo, identificado como Barry Cartaya, confirmó públicamente su despido de Venezolana de Televisión (VTV).

Su salida de la televisora estatal se reportó más de un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro, situación que él mismo mencionó en videos difundidos tras su desvinculación.

Precisamente sobre el arresto y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, este periodista hizo un llamado a los seguidores del chavismo para iniciar una fase de "lucha armada".

Acto siguiente el régimen venezolano, en medio de la presión que la Casa Blanca ejerce sobre Miraflores, despidió al comunicador social.

Tras su despedido, Cartaya alegó que el “oficialismo”, hoy en cabeza de Delcy Rodríguez, cuenta con múltiples "oportunistas" que “atacan” su “perfil de trabajo”.

Tras la captura del tirano Nicolás Maduro, la relación entre Donald Trump y el régimen liderado por Delcy Rodríguez ha evolucionado de una amenaza inicial a una fase de “cooperación pragmática” bajo fuerte supervisión norteamericana.

En esa línea, la presión inicial tras la captura de Maduro en la Operación Determinación Absoluta dio paso a una serie de exigencias y concesiones.

Más allá de las conversaciones, Trump sostiene que Rodríguez pagaría un "precio más alto que Maduro" si no cooperaba con la transición exigida por Washington.

Ante tal panorama, Rodríguez mantiene una dualidad en su narrativa: por un lado, afirma delante de sus colaboradores que ante todo “prima la soberanía nacional” y que espera el retorno de Maduro a Venezuela, mientras que, por otro lado, proyecta una imagen de apertura y pragmatismo, insistiendo en que el diálogo político y diplomático con Estados Unidos es el camino para resolver la "contradicción histórica" entre ambas naciones.