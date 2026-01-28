María Corina Machado publica foto de su encuentro con Marco Rubio y se revelan los puntos de la reunión

La opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, publicó en su cuenta de X imágenes de su encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, y afirmó que la reunión confirmó “la prioridad que el gobierno del presidente Trump le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy especialmente en Venezuela”.

Tras el encuentro, Vente Venezuela dio a conocer los principales puntos abordados durante la reunión, los cuales estuvieron enfocados en el futuro político, social y económico del país.

Entre los temas centrales se discutió:

Fundamentos de Transición: la reconstrucción de las instituciones democráticas, señalada como la base indispensable para una transición legítima y sostenible en Venezuela.

la reconstrucción de las instituciones democráticas, señalada como la base indispensable para una transición legítima y sostenible en Venezuela. Impacto Social: se abordó el impacto social de la crisis del país, con énfasis en la necesidad de permitir el retorno seguro de millones de venezolanos forzados al exilio y avanzar en la reunificación de las familias.

se abordó el impacto social de la crisis del país, con énfasis en la necesidad de permitir el retorno seguro de millones de venezolanos forzados al exilio y avanzar en la reunificación de las familias. Recuperación económica: destacaron la importancia de restablecer las condiciones necesarias para una inversión sostenida a largo plazo y el crecimiento económico del país.

Asimismo, Machado subrayó que la reconstrucción de Venezuela es inseparable de la legitimidad democrática, la fortaleza institucional y la existencia de garantías claras tanto para los ciudadanos como para los inversores, reafirmando que el pueblo venezolano debe mantenerse en el centro de cualquier proceso de transición.

Finalmente, la líder opositora expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump y a la administración estadounidense por su respaldo y aseguró que ambas partes reafirmaron su compromiso con una Venezuela libre, soberana y reinstitucionalizada, capaz de ofrecer oportunidades a su población y de consolidarse como un socio estable y confiable en el hemisferio.