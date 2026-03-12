NTN24
La historia y vida de Ronaldinho llegará a las plataformas de streaming: se conoce la fecha de estreno de su serie documenta

marzo 12, 2026
Por: Natalya Baquero González
Esta producción sobre el astro brasileño contará con relatos de grandes figuras del futbol mundial como Messi y Neymar, con quienes compartió cancha.

La vida e historia del legendario exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho llega a las pantallas streaming. Así lo anunció este jueves Netflix por medio de sus redes sociales, en las cuales dio a conocer la fecha de estreno.

Esta nueva producción, por medio de la cual se mostrará la faceta tanto deportiva como personal del exdelantero del Barcelona y de la selección de Brasil, será lanzada el próximo 16 de abril, bajo el nombre “Ronaldinho: The One and Only”.

“Ronaldinho Gaúcho, la serie documental sobre la leyenda que hizo sonreír al fútbol, ​​se estrena el 16 de abril”, expresó Netflix Brasil en sus redes sociales.

De acuerdo con la plataforma de streaming de Netflix, esta producción estará dedicada a la exploración del fútbol brasileño, la presencia de las grandes estrellas de la época del Gaucho, momentos inéditos en su paso por la selección y las raíces del balompié en los barrios.

o

Esta serie documental, que contará con tres episodios, incluye desde imágenes inéditas de la vida personal y deportiva de Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido en el mundo del fútbol como Ronaldinho, como de testimonios inéditos de figuras del mundial que compartieron cancha con él, como la del astro argentino Lionel Messi y su compatriota Neymar Jr.

Asimismo, nos dará un recorrido por la vida del astro brasileño desde sus inicios en Gremio, su momento de gloria con la selección absoluta Brasil, en la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón, en la que fue campeón con la Canarinha, su paso por los clubes donde dejó huella, incluyendo el Barcelona, una de las etapas donde alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al llevarse el Balón de Oro en 2005.

