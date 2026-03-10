María Corina Machado se reunió con el gendarme argentino Nahuel Gallo, excarcelado por el régimen tras 448 días privado de la libertad

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, tuvo una conversación por videollamada con el gendarme argentino, Nahuel Gallo, quien fue excarcelado el pasado 1 de marzo, tras permanecer 448 días privado de la libertad de manera arbitraria por parte del régimen.

Por medio de un video, publicado en las redes sociales de la Vocería Oficial de Venezuela, se ve a Machado con un celular en mano hablando con Gallo y su esposa María Alexandra Gomez.

Allí en medio de la conversación, el gendarme argentino le expresa su deseo de que todos aquellos presos políticos que están encarcelados de manera injusta alcancen libertad; de manera especial, los que se encuentran en el Rodeo I.

“Los que están en el Rodeo I, ojalá que salgan pronto, porque la verdad también está padeciendo”, expresó Nahuel Galló.

Ante lo cual la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, le aseguró que “no vamos a dejar de luchar hasta que salga libre el último (…) y hasta que liberemos a 30 millones de venezolanos”.

Asimismo, Machado destacó la valentía que ha tenido Nahuel Gallo para denunciar y “hablar con la verdad” de los actos a los que son sometidos los presos políticos bajo el régimen chavista.

“Lo que tú has hecho, hablar con la verdad, es tan valiente y es tan necesario, porque al final esto es una lucha por la verdad, por la vida y la justicia”, dijo María Corina.

Entre tanto, Nahuel le dejó ver que él cuenta con los “testimonios” de aquellas personas que, al igual que él, han sido sometidas a arbitrariedades de manera injustificada por parte de la dictadura.

Por último, la líder democrática de Venezuela le manifestó que “muy pronto” se van a encontrar en una nación “libre”.

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, quien permaneció privado de la libertad en la prisión Rodeo I de manera arbitraria por parte del régimen venezolano, por cerca de 448 días, desde el pasado 2 de marzo se encuentra en territorio argentino rodeado de sus seres queridos, recuperando el tiempo que la dictadura le arrebato por cerca de un año y tres meses.