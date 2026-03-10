NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Chile

"Será un encuentro cargado de emotividad": director del comando 'ConVzla' en Chile sobre visita de María Corina Machado en el marco de posesión de José Antonio Kast

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Se prevé que en ese encuentro Machado transmita un mensaje de esperanza ante sus connacionales con miras a un eventual regreso a Venezuela.

La Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, realizará una visita a Chile, en el marco de las actividades relacionadas con el cambio de mando presidencial en el país sudamericano.

o

La fundadora del partido político Vente Venezuela llegará a Santiago tras recibir una invitación del presidente electo, José Antonio Kast, para participar en la ceremonia de investidura prevista para el miércoles 11 de marzo.

Además, Machado tiene pautado sostener un encuentro con la comunidad venezolana residente en Chile.

o

Sobre este asunto, Alexander Maita, director del comando 'ConVzla' en Chile, habló en el programa La Mañana de NTN24.

“Viene en calidad de invitada especial, será un encuentro cargado de emotividad. Ella se ha convertido en un referente en la lucha por la libertad y la democracia”, dijo el entrevistado.

“Es público y notorio lo que ha hecho, perseguida, amenazada, por el Cartel de los Soles en Venezuela, Chile será un aliado estratégico para Venezuela cuando se dé la transición verdadera”, añadió.

o

La reunión con sus connacionales se llevará a cabo el jueves 12 de marzo a las 17:00 horas en el sector de Paseo Bulnes con Parque Almagro, en el centro de Santiago.

Se prevé que en ese encuentro Machado transmita un mensaje de esperanza con miras a un eventual regreso a Venezuela.

Temas relacionados:

Chile

María Corina Machado

Toma de posesión

Visita

Transición democrática

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Irán solo tiene aviones viejos, de generaciones anteriores, sin repuestos y sin mantenimiento": Santiago García, consultor experto en seguridad y defensa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Familiar de Daniela Araña, detenida política del régimen de Venezuela, relató el sufrimiento que viven sus hijos alejados de ella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Casa de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado - Foto: EFE
Persecución

"Lejos de amedrentarnos nos dan es más fuerza, ¿qué más vamos a perder? Lo perdimos todo": Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado sobre la confiscación de su casa

Nicolás Maduro | Foto AFP
Estados Unidos

Congresista de Estados Unidos muestra con orgullo en la entrada de su oficina el cartel de “Maduro capturado”

Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Maduro capturado

Confirman el aplazamiento de la segunda audiencia de Maduro en EE. UU. por "problemas de planificación y logística"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Casa de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado - Foto: EFE
Persecución

"Lejos de amedrentarnos nos dan es más fuerza, ¿qué más vamos a perder? Lo perdimos todo": Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado sobre la confiscación de su casa

Trofeo Copa Sudamericana - Foto: EFE
Recopa Sudamericana

Definidos los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿cuándo será el sorteo?

Nicolás Maduro | Foto AFP
Estados Unidos

Congresista de Estados Unidos muestra con orgullo en la entrada de su oficina el cartel de “Maduro capturado”

Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Maduro capturado

Confirman el aplazamiento de la segunda audiencia de Maduro en EE. UU. por "problemas de planificación y logística"

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales -EFE
Colombia

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. (EFE)
El Mencho

Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

Daniel Ortega - AFP
Régimen de Nicaragua

EE. UU. sancionó a director de cárcel del régimen de Nicaragua y exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre