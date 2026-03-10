"Será un encuentro cargado de emotividad": director del comando 'ConVzla' en Chile sobre visita de María Corina Machado en el marco de posesión de José Antonio Kast

La Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, realizará una visita a Chile, en el marco de las actividades relacionadas con el cambio de mando presidencial en el país sudamericano.

La fundadora del partido político Vente Venezuela llegará a Santiago tras recibir una invitación del presidente electo, José Antonio Kast, para participar en la ceremonia de investidura prevista para el miércoles 11 de marzo.

Además, Machado tiene pautado sostener un encuentro con la comunidad venezolana residente en Chile.

Sobre este asunto, Alexander Maita, director del comando 'ConVzla' en Chile, habló en el programa La Mañana de NTN24.

“Viene en calidad de invitada especial, será un encuentro cargado de emotividad. Ella se ha convertido en un referente en la lucha por la libertad y la democracia”, dijo el entrevistado.

“Es público y notorio lo que ha hecho, perseguida, amenazada, por el Cartel de los Soles en Venezuela, Chile será un aliado estratégico para Venezuela cuando se dé la transición verdadera”, añadió.

La reunión con sus connacionales se llevará a cabo el jueves 12 de marzo a las 17:00 horas en el sector de Paseo Bulnes con Parque Almagro, en el centro de Santiago.

Se prevé que en ese encuentro Machado transmita un mensaje de esperanza con miras a un eventual regreso a Venezuela.