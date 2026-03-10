EE. UU. desclasifica y revela impresionantes videos de la destrucción de varios buques iraníes con capacidad para poner minas

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Ejército destruyó diez barcos iraníes que tenían como objetivo poner minas en el estrecho de Ormuz.

Este paso ubicado en el Golfo de Omán, es el único pasillo marítimo desde el Golfo Pérsico a mar abierto y es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo.

VEA TAMBIÉN Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de bombardeos a lanzamisiles que el régimen de Irán pretendía ocultar o

"Me complace informar que, en las últimas horas, hemos alcanzado y destruido por completo diez barcos y/o buques minadores inactivos, ¡y habrá más!", advirtió el mandatario.

Tras esto, el Comando Central del Ejército publicó los impactantes videos de los momentos en los que misiles destruyeron por completo las embarcaciones marcadas como objetivo.

En el metraje desclasificado se ve cómo los proyectiles impactan por completo los buques de diferentes tamaños y los reducen a cenizas.

"Las fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples buques de guerra iraníes el 10 de marzo, incluidos 16 minadores cerca del estrecho de Ormuz, señaló el Centcom en sus redes sociales.

Horas antes, presidente Trump, había lanzado una advertencia a Irán para que no pusiera minas en el estrecho, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", dijo entonces Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.