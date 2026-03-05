NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Irán

"Debe existir la voluntad del país agredido": analista explica condiciones para activar Artículo 5 de la OTAN tras intercepción de misil iraní en espacio aéreo de Turquía

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El también analista de conflictos internacionales habló en el programa El Informativo de NTN24 respecto a las hostilidades existentes en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos al régimen de Irán.

Este jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la interceptación de un misil balístico iraní que se dirigía hacia Turquía no constituye, por ahora, una razón para activar el Artículo 5 de defensa colectiva de la Alianza.

o

En esa línea, Rutte recalcó que, aunque el incidente es serio, actualmente “nadie está hablando del Artículo 5”.

El funcionario explicó además que la respuesta de los sistemas de defensa aérea de la OTAN, que lograron derribar el proyectil, demuestra que “la organización se mantiene fuerte, alerta y preparada ante posibles amenazas”.

o

El misil fue interceptado cuando se aproximaba al espacio aéreo turco, en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sobre este asunto, Daniel Crespo, académico y analista de conflictos internacionales, habló en el programa El Informativo de NTN24.

“El misil cruzó el espacio aéreo turco, pero no llegó a impactar por el uso de defensa antiaérea de la OTAN... Se habla de que si activa el Articulo 5 se podría generar una escalada aún mayor del conflicto”, expresó el entrevistado.

“La activación es poética, existe la norma, peor es una activación que responde a los intereses, no se activa automáticamente, porque debe existir la voluntad del país agredido, los primero que debería suceder es que Turquía ponga este ataque en consideración del consejo de la alianza (OTAN)... El artículo 5 solo se activó una vez tras el ataque del 9/11”, manifestó.

o

Rutte,vale añadir, también señaló que el desarrollo de misiles por parte de Irán representa una amenaza para Europa.

En ese sentido, defendió las acciones preventivas impulsadas por la administración de Donald Trump con el objetivo de limitar dichas capacidades militares.

