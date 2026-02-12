NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

febrero 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Las movilizaciones, promovidas por movimientos juveniles, fueron apoyadas por la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, y todo su movimiento político.

Una jornada de manifestaciones por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela con una alta participación en varios puntos principales del país, según se vio en imágenes y videos que circulan en medios de comunicación y redes sociales.

Los jóvenes convocaron las movilizaciones con las que exigen la libertad para todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el regreso seguro de los exiliados.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, junto a todo su movimiento político, apoyó las movilizaciones por medio de sus distintas plataformas.

"En el Día de la Juventud, Venezuela se moviliza en todo el país. Las concentraciones convocadas por los jóvenes se multiplican en cada estado con una exigencia clara", indicó en X el Comando con Vzla, la cuenta de la campaña de la líder democrática.

Los estudiantes adelantaron su objetivo desde la primera hora del jueves e invitaron a salir a "todos para que salgan todos", en referencia a la liberación de los prisioneros políticos.

"Hoy (jueves) Venezuela fue citada en las calles. En más de 30 movilizaciones en todo el país, estaremos exigiendo la libertad de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el regreso seguro de los exiliados. ¡Salimos todos para que salgan todos!", publicó la cuenta en X de Estudiantes con Vzla.

La cuenta de X de Jóvenes Con Vzla compartió imágenes de las movilizaciones en Lara, Bolívar (Puerto Ordaz), Aragua, Mérida, Barinas, Táchira, Monagas y Zulia.

Con banderas de Venezuela, carteles, trompetas y varios elementos, se vio a una gran cantidad de personas exigiendo "la libertad de Venezuela".

Un joven en Monagas, con megáfono en mano, reconoció la alta presencia de manifestantes en la mañana del jueves. "Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, junto a la juventud, junto a nosotros, para alzar nuestra voz", expresó.

Poco más de un mes después de la captura de Nicolás Maduro en el operativo militar de fuerzas de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, el régimen excarceló hasta el martes 431 prisioneros políticos, según cifras de Foro Penal.

Las excarcelaciones, sin embargo, han estado condicionadas por el régimen y algunos presos políticos han sido puestos bajo medida de "casa por cárcel", en la que continúan siendo privadas de su libertad por sus ideas, opiniones o actividades políticas.

Los familiares y líderes políticos exigen, entretanto, una "libertad total" al régimen y cuestionan que este reconozca que hay presos políticos en el país, una violación a los derechos humanos, al tiempo que piden la ayuda de Estados Unidos para presionar las liberaciones.

