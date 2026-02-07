"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

La libertad de expresión en Venezuela atraviesa su periodo más oscuro en décadas, caracterizado por un patrón sistemático de criminalización del pensamiento crítico y el desmantelamiento de los medios independientes.

Bajo ese contexto, la situación de los periodistas en el país caribeño sigue siendo crítica, marcada por detenciones arbitrarias y un entorno de hostilidad.

De hecho, diversas organizaciones internacionales, sitúan al país sudamericano como uno de los más complejos para ejercer el periodismo.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el periodista y exprisionero político venezolano Ramón Centeno habló sobre su madre, Omaira Navas, quien falleció el 27 de enero de 2026, apenas 13 días después de que el trabajador de la prensa fuera excarcelado.

Centeno, cuando recuperó su libertad tras permanecer casi cuatro años privado de libertad arbitrariamente, salió de prisión en silla de ruedas, debido al severo deterioro de su salud.

“Estamos excarcelados pero no libres... Yo perdono, no es propaganda, porque la verdad no aspiro ser protagonista de nada, solo quería ser protagonista en la vida de mi mamá, pero los perdono (a los actores del régimen) porque el odio genera más odio y el rencor, más rencor”, expresó Centeno.

En cuanto a la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez y discutida en la Asamblea Nacional chavista, el entrevistado hizo énfasis.

“Alguien que se baje del ring, yo me quito los guantes, los convoco a hacer el bien y a la unidad, pero también los convoco a que sean sometidos a la justicia... Yo casi salgo sin vida de allí, salí (de la cárcel) hecho leña, menguado, se vienen generaciones y tenemos que explicar, nos metieron presos por opinar, por pensar distinto, los perdono, pero con memoria”, manifestó.

Según los datos más recientes de la organización Foro Penal, se contabilizan 687 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Desde el 8 de enero del año en curso, tras la captura de Maduro y en medio de la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores, Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos.