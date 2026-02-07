NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Sábado, 07 de febrero de 2026
Presos políticos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con La Tarde de NTN24, el periodista de profesión habló sobre su madre, Omaira Navas, quien falleció apenas 13 días después de que el trabajador de la prensa fuera excarcelado. Asimismo, se refirió a la ley de amnistía propuesta por el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez.

La libertad de expresión en Venezuela atraviesa su periodo más oscuro en décadas, caracterizado por un patrón sistemático de criminalización del pensamiento crítico y el desmantelamiento de los medios independientes.

o

Bajo ese contexto, la situación de los periodistas en el país caribeño sigue siendo crítica, marcada por detenciones arbitrarias y un entorno de hostilidad.

De hecho, diversas organizaciones internacionales, sitúan al país sudamericano como uno de los más complejos para ejercer el periodismo.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el periodista y exprisionero político venezolano Ramón Centeno habló sobre su madre, Omaira Navas, quien falleció el 27 de enero de 2026, apenas 13 días después de que el trabajador de la prensa fuera excarcelado.

Centeno, cuando recuperó su libertad tras permanecer casi cuatro años privado de libertad arbitrariamente, salió de prisión en silla de ruedas, debido al severo deterioro de su salud.

“Estamos excarcelados pero no libres... Yo perdono, no es propaganda, porque la verdad no aspiro ser protagonista de nada, solo quería ser protagonista en la vida de mi mamá, pero los perdono (a los actores del régimen) porque el odio genera más odio y el rencor, más rencor”, expresó Centeno.

o

En cuanto a la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez y discutida en la Asamblea Nacional chavista, el entrevistado hizo énfasis.

“Alguien que se baje del ring, yo me quito los guantes, los convoco a hacer el bien y a la unidad, pero también los convoco a que sean sometidos a la justicia... Yo casi salgo sin vida de allí, salí (de la cárcel) hecho leña, menguado, se vienen generaciones y tenemos que explicar, nos metieron presos por opinar, por pensar distinto, los perdono, pero con memoria”, manifestó.

Según los datos más recientes de la organización Foro Penal, se contabilizan 687 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

o

Expresidente español Zapatero aterrizó en Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Desde el 8 de enero del año en curso, tras la captura de Maduro y en medio de la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores, Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos.

Temas relacionados:

Presos políticos

Represión

Dictadura en Venezuela

Régimen

Cae Maduro en Venezuela

Persecución

Prensa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Mignon Houston

¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Fotografía del destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cuba

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Régimen venezolano | Foto EFE
Jorge Rodríguez

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Más de Actualidad

Ver más
Steve Witkoff - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Con contundente advertencia, Estados Unidos lanza la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza y forma un comité palestino

Homenajes al cantante colombiano Yeison Jiménez tras su muerte - Foto. EFE
Accidente aéreo

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha y lugar del homenaje en su honor tras su fallecimiento

Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Steve Witkoff - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Con contundente advertencia, Estados Unidos lanza la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza y forma un comité palestino

Homenajes al cantante colombiano Yeison Jiménez tras su muerte - Foto. EFE
Accidente aéreo

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha y lugar del homenaje en su honor tras su fallecimiento

Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

Anuel AA, cantante y compositor puertorriqueño - Foto: EFE
Anuel AA

Recientes videos y fotos de Anuel AA preocupan a sus fanáticos: "No es normal tanta ojera y tanta delgadez"

Agricultura - Foto Canva
Cambio Climático

El cambio climático golpea al agro mundial y acelera la apuesta por la agricultura digital

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Pete Hegseth/ Elon Musk - Fotos AFP
Pete Hegseth

Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visita la SpaceX de Elon Musk y anuncia sorprendente alianza militar con integración de la IA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre