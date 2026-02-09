NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Regimen chavista

Carroza alusiva a Maduro y Chávez fue abucheada en el desfile de la Feria del Sol en Mérida, Venezuela

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Ante la presencia del vehículo, los presentes comenzaron a gritar que se retirara su participación del evento.

El desfile de la Feria Internacional del Sol en el estado Mérida, en Venezuela, se vio marcado por el rechazo de la comunidad luego de que apareciera una carroza oficialista con imágenes del fallecido Hugo Chávez y del capturado Nicolás Maduro junto a Simón Bolívar.

Según el periódico El Nacional, los asistentes al evento ya habían mostrado su descontento debido a los retrasos, pues por más de cuatro horas tuvieron que esperar bajo el sol. El evento estaba pactado para comenzar a las 9:00 a.m.

Pero todo estalló cuando de repente apareció la carroza del régimen chavista adornada con figuras gigantes de Maduro y Chávez, junto con frases como "Libertad o Muerte" y "Mérida, cuna de Libertad", que no cayeron bien entre los asistentes.

Ante la presencia del vehículo, el rechazo no se hizo esperar y los presentes comenzaron a gritar que se retirara la carroza: “Fuera, Fuera, Fuera”, gritaba la gente.

Además, en las grabaciones se escucha a una persona gritar la frase: “¡Ni Chávez vive ni Maduro vuelve!”.

De acuerdo con El Nacional, el rechazo de la comunidad obligó a que la carroza oficialista tuviese que ser sacada del desfile poco después de haber iniciado su recorrido por las calles de la ciudad.

El hecho deja en evidencia el descontento que existe desde hace muchos años con el régimen chavista en Venezuela y que luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos se ha evidenciado con más frecuencia.

Temas relacionados:

Regimen chavista

Evento

Rechazo

Cae Maduro en Venezuela

