Martes, 13 de enero de 2026
Hija del presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, sigue sin conocer información de su esposo: “Sin una fe de vida”

enero 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
Mariana González y su esposo Rafael Tudares - Fotos: AFP y X @MarianaGTudares
González de Tudares sigue sin conocer información certera acerca de la desaparición de su esposo Rafael Tudares desde el pasado 7 de enero de 2025.

Este martes se cumplen cinco días desde que el jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, serían liberados.

A pesar de eso, familias como la de Mariana González, hija del presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, siguen sin conocer información certera acerca de la desaparición de su esposo Rafael Tudares, quien ya cumple más de un año de desaparición forzada por parte de la dictadura chavista.

“371 días de la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo, Rafael Tudares Bracho”, expresó Mariana por medio de su cuenta de X.

Y es que, desde el anuncio por parte del régimen, la hija de González Urrutia ha acudido a diferentes cárceles de Venezuela, pero sigue sin recibir “una fe de vida” de su pareja, que, según lo último indicado por las “autoridades en tribunales”, estaría recluido en El Rodeo I.

Un lugar que para Mariana González de Tudares, por los comentarios que se han escuchado acerca de esta cárcel, es que los que están allí “no viven: sobreviven”, debido a las condiciones en las que son sometidas aquellas personas detenidas de manera arbitraria e injusta por parte del régimen.

“Quienes están allí detenidos, deben hacer sus necesidades fisiológicas en un hueco o letrina dentro de la celda, ubicado al lado de la cama de cemento. En el mismo espacio donde duermen, donde se bañan con agua racionada, donde comen. Sin privacidad. Sin higiene. Respirando el mismo aire cargado de desechos, humedad y encierro”, describió la hija de Edmundo González.

Pero para Mariana González de Tudares lo “más desbastador” es la “incomunicación”, ya que desde hace “12 meses, 371 días sin una llamada, sin una visita, sin saber de sus hijos, de su familia, del mundo exterior. Sin una fe de vida”.

Para la hija de Edmundo, estos actos a los que son sometidos no solo producen un desgaste físico, sino también mental, una situación que señaló: “Nadie, absolutamente nadie, merece algo así”.

Asimismo, exigió por la “libertad para las personas víctimas de desaparición forzada, detenciones arbitrarias y las personas sometidas injustamente a prisión”.

No es para menos la intranquilidad de Mariana, ya que, hasta la fecha de las 116 excarcelaciones anunciadas por parte del régimen, durante los últimos días, de acuerdo con el director del Foro Penal, de manera oficial y "verídica" hasta la fecha solo se conocen 56 de ellas de manera.

“El gobierno habla de 116 excarcelados, pero no publica nombres. El gobierno debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados para saber quiénes son y si son efectivamente presos políticos”, expresó Alfredo Romero.

