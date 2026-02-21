NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

Más de 1500 presos políticos solicitaron ser acogidos por la Ley de Amnistía aprobada por el régimen en Venezuela

febrero 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Presos políticos | Foto Canva
Según Jorge Rodríguez, las solicitudes se están atendiendo “de inmediato”, mientras se dan cientos de liberaciones.

Más de 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo este sábado la cabeza de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez.

"En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía", dijo Rodríguez en una rueda de prensa.

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

Rodríguez dijo además que algunas excarcelaciones están en trámite en los centros de detención Zona 7 y el Helicoide, en la capital venezolana, sin ofrecer número de personas beneficiadas con la medida.

El jueves, la Asamblea General controlada por el régimen venezolano aprobó la ley de amnistía general con la que cientos de presos políticos podrían recuperar su libertad, aunque existen profundas preocupaciones entre expertos y familiares que aseguran que la medida tendrá un alcance limitado.

Sin embargo, desde que Delcy Rodríguez asumió el control del régimen tras la caída de Nicolás Maduro, se han ido liberando gradualmente algunos presos políticos, aunque se ha tardado mucho, pues en palabras del mismo Jorge Rodríguez, las liberaciones serían masivas.

