NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Ucrania

Ucrania confirma la recuperación de buena parte de su territorio en cinco días

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ucrania confirma la recuperación de buena parte de su territorio en cinco días - AFP
Ucrania confirma la recuperación de buena parte de su territorio en cinco días - AFP
Las fuerzas de Kiev no habían recuperado tanto territorio en tan poco tiempo desde una contraofensiva de junio de 2023.

El ejército ucraniano recuperó 201 km2 de manos del ejército ruso entre el pasado miércoles y el domingo, según un análisis de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Las fuerzas de Kiev no habían recuperado tanto territorio en tan poco tiempo desde una contraofensiva de junio de 2023.

La superficie conquistada es casi equivalente a las conquistas rusas de todo el mes de diciembre (244 km2).

o

"Estos contraataques ucranianos probablemente aprovechan el bloqueo del acceso de las fuerzas rusas a Starlink [un servicio de internet por satélite] que, según los blogueros militares rusos, perturba las comunicaciones y el mando", indica ISW, que colabora con Critical Threats Project, otro centro de reflexión estadounidense.

El 5 de febrero, observadores militares rusos ya habían constatado esta interrupción tras los anuncios de Elon Musk, propietario de SpaceX (que comercializa Starlink).

Musk anunció "medidas" para poner fin al uso de esta tecnología por parte del Kremlin.

Según Ucrania, los drones rusos usaban Starlink para sortear los sistemas de interferencia electrónica y alcanzar sus objetivos con precisión.

El terreno que ha ganado Ucrania se concentra sobre todo a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporiyia, en una zona donde las tropas rusas han progresado mucho desde mediados de 2025.

En febrero de este año, Moscú controlaba total o parcialmente el 19,5 % del territorio ucraniano, frente al 18,6 % de un año antes.

Antes de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022, Rusia ya controlaba alrededor del 7 % del territorio, incluyendo Crimea y una parte del Donbás

Temas relacionados:

Ucrania

Rusia

Kiev

Elon Musk

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina": denuncian crudas condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Exprisionero que estuvo en el mismo centro de detención en el que está Nicolás Maduro contó cómo funciona el famoso "Infierno en la tierra" en Nueva York

Clan del Golfo

Murió ahogado el segundo al mando del grupo criminal Clan del Golfo en Colombia

Operaciones militares en Colombia - Captura de video
Fuerzas Militares

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares de Colombia lanzaron "operación de alta precisión" contra el ELN y disidencias en la frontera con Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Exprisionero que estuvo en el mismo centro de detención en el que está Nicolás Maduro contó cómo funciona el famoso "Infierno en la tierra" en Nueva York

Clan del Golfo

Murió ahogado el segundo al mando del grupo criminal Clan del Golfo en Colombia

Operaciones militares en Colombia - Captura de video
Fuerzas Militares

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares de Colombia lanzaron "operación de alta precisión" contra el ELN y disidencias en la frontera con Venezuela

Energía Eólica - Foto: Canva
Energía solar

Europa impulsa el mayor proyecto de energía eólica marina en el Mar del Norte

Tomás Rincón y José Martínez - Fotos EFE
La Vinotinto

Oficial: Jugador de La Vinotinto es retirado de su club: "La cuestión disciplinaria está por encima"

Incendio en refinería Ñico López de La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

Se incendia refinería de petróleo en Cuba en medio de la crisis energética de la isla y la presión de Washington

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre