NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Clima

Un barco encalló en playa de Santa Marta en medio de emergencia invernal que afecta al Caribe colombiano

febrero 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: Redes sociales EFE
Fotos: Redes sociales EFE
En la madrugada del martes también se registró el colapso de un puente en La Guajira.

Una embarcación comercial encalló en la playa de los Cocos de Santa Marta en un hecho que se produjo durante la noche del lunes y la madrugada del martes en medio de la emergencia invernal que afecta al Caribe colombiano desde hace varios días.

En una serie de videos que circularon en redes sociales se ve cómo el barco, de gran tamaño, quedó completamente inmovilizado a la orilla de la playa y muy cerca de donde empieza la civilización de la capital del departamento de Magdalena.

o

Las imágenes también muestran una alta cantidad de desechos y escombros que fueron expulsados desde las aguas debido a las intensas lluvias y el fenómeno de mar de leva con olas que superan las condiciones normales.

El medio regional El Informador indicó el martes que durante la noche del lunes la corriente marítima giró la embarcación y la dejó paralela a la playa, expuesta al golpe constante del oleaje, lo que incrementó el riesgo para la estructura y su tripulación.

De igual manera, la emergencia invernal que enfrenta el Caribe colombiano también afectó en la madrugada del martes a la Guajira, donde la creciente del río Mendihuaca generó el colapso del puente que lo cruza. El incidente obligó al cierre total de la vía Santa Marta–Palomino.

Las autoridades han alertado a la comunidad sobre la emergencia y han ofrecido rutas alternas, así como recomendaciones y medidas para reducir el riesgo de desastres que puedan llegar a generarse en el marco de las alertas rojas por deslizamientos y crecientes súbitas.

La Alcaldía de Santa Marta, por ejemplo, aconsejó a los residentes de viviendas ubicadas en cerros, zonas de ladera y alta pendiente, evacuar en caso de evidenciar desprendimientos de tierra y piedra.

Asimismo, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, ordenó el lunes el cierre de las playas de la ciudad debido a las fuertes condiciones climáticas que afectan a los habitantes de la región.

o

Desde Barranquilla, la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos sugirieron a la ciudadanía evitar esperar o estacionarse durante largos periodos bajo árboles, asegurar los techos, no conducir por canales con concentración de agua ni cruzar corrientes de agua y resguardarse en lugares seguros durante las fuertes lluvias.

Temas relacionados:

Clima

Emergencia

Caribe

Alerta

Fuertes lluvias

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Foto proporcionada por la Presidencia de Colombia
Colombia

El presidente Gustavo Petro llegó a Estados Unidos para su crucial reunión con Trump en la Casa Blanca: esta es la agenda oficial de la visita

A la izquierda, la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la derecha, el expresidente 'Tuto' Quiroga-Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk califica de "completo idiota" a jefe de aerolínea que descartó instalar dispositivos Starlink de la SpaceX en sus aviones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Foto proporcionada por la Presidencia de Colombia
Colombia

El presidente Gustavo Petro llegó a Estados Unidos para su crucial reunión con Trump en la Casa Blanca: esta es la agenda oficial de la visita

A la izquierda, la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la derecha, el expresidente 'Tuto' Quiroga-Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
Maduro capturado

Delcy Rodríguez responde luego de que Trump compartiera imagen en la que se denominó presidente interino de Venezuela

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

Reunión entre Laura F. Dogu, Jefe de Misión y Encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela de los Estados Unidos y Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Venezuela publica esperanzador mensaje sobre transición política en medio de la reunión entre Laura Dogu y Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre