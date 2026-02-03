Un barco encalló en playa de Santa Marta en medio de emergencia invernal que afecta al Caribe colombiano

Una embarcación comercial encalló en la playa de los Cocos de Santa Marta en un hecho que se produjo durante la noche del lunes y la madrugada del martes en medio de la emergencia invernal que afecta al Caribe colombiano desde hace varios días.

En una serie de videos que circularon en redes sociales se ve cómo el barco, de gran tamaño, quedó completamente inmovilizado a la orilla de la playa y muy cerca de donde empieza la civilización de la capital del departamento de Magdalena.

Las imágenes también muestran una alta cantidad de desechos y escombros que fueron expulsados desde las aguas debido a las intensas lluvias y el fenómeno de mar de leva con olas que superan las condiciones normales.

El medio regional El Informador indicó el martes que durante la noche del lunes la corriente marítima giró la embarcación y la dejó paralela a la playa, expuesta al golpe constante del oleaje, lo que incrementó el riesgo para la estructura y su tripulación.

De igual manera, la emergencia invernal que enfrenta el Caribe colombiano también afectó en la madrugada del martes a la Guajira, donde la creciente del río Mendihuaca generó el colapso del puente que lo cruza. El incidente obligó al cierre total de la vía Santa Marta–Palomino.

Las autoridades han alertado a la comunidad sobre la emergencia y han ofrecido rutas alternas, así como recomendaciones y medidas para reducir el riesgo de desastres que puedan llegar a generarse en el marco de las alertas rojas por deslizamientos y crecientes súbitas.

La Alcaldía de Santa Marta, por ejemplo, aconsejó a los residentes de viviendas ubicadas en cerros, zonas de ladera y alta pendiente, evacuar en caso de evidenciar desprendimientos de tierra y piedra.

Asimismo, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, ordenó el lunes el cierre de las playas de la ciudad debido a las fuertes condiciones climáticas que afectan a los habitantes de la región.

Desde Barranquilla, la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos sugirieron a la ciudadanía evitar esperar o estacionarse durante largos periodos bajo árboles, asegurar los techos, no conducir por canales con concentración de agua ni cruzar corrientes de agua y resguardarse en lugares seguros durante las fuertes lluvias.