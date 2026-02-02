NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Harry Styles

¿Regresa a Marvel? Se conoce el futuro de Harry Styles en la famosa franquicia de superhéroes: "hay planes para algunos y hay oportunidades para todos"

febrero 2, 2026
Por: Diana Pérez
Harry Styles | Foto: EFE
Su participación en la película 'Eternals' fue una sorpresa para todos, ya que su aparición como 'Eros' se dio en la famosa escena postcrédito.

Con las últimas noticias del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sobre el regreso de algunos actores a la famosa franquicia, muchos se preguntan por el posible retorno del cantante Harry Styles.

El intérprete de 'Matilda' y exmiembro de la popular banda de chicos 'One Direction', se volvió parte de la famosa franquicia al aparecer en la cinta de Marvel 'Eternals', en donde le dio vida a 'Eros'.

Sin embargo, nunca se conoció si Styles está entre los planes de los directivos de Marvel para que vuelva al universo de superhéroes tal y como pasó con el actor Chris Evans.

Ante las dudas sobre el retorno del cantante, el presidente del Marvel Studios, Kevin Feige, abordó esta cuestión durante una mesa redonda.

En la mesa redonda recogida por GamesRadar+, Feige explicó que: "Hay planes para algunos y hay oportunidades para todos. Se trata de encontrar el momento adecuado".

El director de Marvel Studios dejó la puerta abierta para lo que sería el posible regreso del músico británico, diciendo: "A algunos quizá no los volvemos a ver nunca más. A otros quizá los veamos pronto. ¿Quién sabe?".

Y explicó que todo se trata del entusiasmo que tiene el UCM de trabajar con esos actores, pero que no van a "alterar" nada para incluirlos por el simple "hecho de que hayan aparecido en el pasado".

Harry Styles incursionó en el mundo de la actuación con la cinta 'Dunkerque' y tras hacer otros importantes proyectos llegó a la franquicia más grande de superhéroes en el mundo.

Sin embargo, tras el fracaso de la cinta, el cantante afirmó en una entrevista con Rolling Stone en 2022 que dejaría la actuación por un tiempo.

El intérprete de 'Sign of the Times' puntualizó en la entrevista: "No creo que vaya a hacer ninguna película en un tiempo".

