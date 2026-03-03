NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Santiago García, consultor y experto en asuntos de seguridad y defensa, indicó que "esta instrucción de movilizar este portaviones al escenario de los acontecimientos es un espaldarazo muy fuerte de Francia a la misión de Estados Unidos a Israel".

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que Francia enviará un portaviones al Mediterráneo en respuesta a la creciente confrontación en Oriente Medio tras los ataques aéreos de EE. UU. e Israel contra Irán.

"He ordenado al portaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas que pongan rumbo al Mediterráneo", declaró en un discurso televisado un día después de advertir del riesgo de que el conflicto traspasara las fronteras europeas.

Macron anunció el envío de capacidad de defensa aérea a Chipre un día después de que drones de fabricación iraní atacaran la base aérea británica de Akrotiri, en la isla mediterránea.

"También he decidido enviar más medios de defensa aérea y una fragata francesa, la Languedoc, que llegará a la costa de Chipre esta noche", declaró.

El buque cuenta con aproximadamente cuarenta aeronaves disponibles, centradas en aviones Rafale en versión marítima, además de aviones de alerta temprana E-2, idénticos a los utilizados por portaaviones nucleares estadounidenses.

"La estrategia que está llevando a cabo Estados Unidos de Israel es una estrategia de saturación al enemigo, es decir, no darle un solo día, ni minuto, ni hora de respirar", explicó García.

Mientras dos portaviones se relevan entre operaciones activas y reabastecimiento, la presencia del buque francés complica la situación para Irán.

"Al tener un tercer portaviones de esta naturaleza, pues las cosas se le complican más a Irán, porque se pueden relevar ya tres portaaviones y no dos", señaló el experto.

Con el espacio aéreo controlado por Estados Unidos e Israel, grupos de aviones detectarán drones, misiles y amenazas para atacarlos en tiempo real.

El presidente Pedro Sánchez prohibió labores logísticas a la Fuerza Aérea estadounidense en bases militares españolas.

