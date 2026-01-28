"Puedo asegurarles a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar": María Corina Machado tras su reunión con Marco Rubio

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

A su salida de la reunión, que duró un poco más de una hora, Machado se mostró complacida por la conversación que mantuvo con Rubio y aseguró que “la liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de las Américas”.

La ganadora del Nobel de la Paz celebró los avances en el objetivo de una transición democrática en Venezuela y se mostró agradecida con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. “Pocos creían que íbamos a estar aquí hoy”, indicó.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio recibirá a María Corina Machado este miércoles tras su comparecencia ante el Senado donde expondrá los planes para Venezuela o

“Mientras más grande el obstáculo, mientras más imposible, nos obligaron a hacer cosas más formidables”, añadió.

A su vez, indicó que “estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado”. “Puedo asegurarles a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y del gobierno del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”, subrayó.

María Corina Machado también envió un mensaje a los presos políticos que siguen en manos del régimen venezolano. “Son nuestra absoluta prioridad, todavía son más de 700 presos políticos, 301 han sido liberados”, expresó.

“Venezuela será libre”, reiteró.

Al ser consultada sobre el pedido del presidente colombiano Gustavo Petro para que Nicolás Maduro sea trasladado y juzgado en Venezuela, Machado indicó que la justicia en el país está tomada por la dictadura.

“Me pregunto si el presidente de Colombia está a la tanto de que cualquier juez en Venezuela no puede emitir una sentencia contraria al régimen”, explicó.

“¿Son esos jueces que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro?”, preguntó la líder democrática.

En ese sentido, señaló que “la justicia internacional ha actuado y agradecemos que se haya aplicado la ley”.

Al ser consultada sobre los mensajes de Delcy Rodríguez en contra de la administración de Donald Trump, Machado expresó que “no es lo que la señora diga, sino lo que está haciendo”.

“Están pasando cosas impensables en Venezuela. Hay hechos concretos que están ocurriendo donde vemos cómo el aparato represivo empieza a debilitarse”, resaltó.

En ese sentido, insistió en que “estamos avanzando con pasos firmes, lo vamos a lograr, está pasando”.

Por último, detalló que su “prioridad es regresar a Venezuela muy pronto para mover desde adentro este proceso de transición”.