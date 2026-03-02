NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio advierte que "los golpes más duros aún están por venir" y que "la siguiente fase será aún más severa para Irán"

marzo 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El jefe de la diplomacia de EE. UU. reiteró que el objetivo de la Operación Furia Épica es "la destrucción de la capacidad de fabricación de misiles balísticos de Irán".

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió este lunes que "los golpes más duros aún están por venir" por parte del ejército de Estados Unidos y que "la siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual".

Rubio además adelantó que "el mundo será un lugar más seguro" cuando finalice la Operación Furia Épica, en medio de declaraciones a la prensa en Washington, luego de dar explicaciones al poder legislativo de Estados Unidos sobre la ofensiva contra el régimen de Irán ordenada el sábado por el presidente Donald Trump.

"Nuestra misión y nuestro enfoque es la destrucción de la capacidad de misiles balísticos de Irán y de fabricarlos, así como la amenaza del embarque global", dijo Rubio a la prensa.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó además que esperaba que el pueblo iraní pueda derrocar al régimen y puntualizó que Estados Unidos decidió atacar en primer lugar para evitar mayores pérdidas ante una posible primera ofensiva del régimen iraní.

"El Departamento de Guerra evaluó que si esperábamos que ellos nos golpeasen primero después de que fuesen atacados por alguien más (…) y nosotros hubiéramos esperado que nos golpeasen, entonces hubiésemos sufrido más bajas y más desastre", pronunció Rubio a la prensa.

La administración Trump, en palabras de Rubio, trabajó de manera "proactiva y defensiva para prevenir mayores daños". "Si no lo hubiésemos hecho, habría habido alguna audiencia en el Capitolio acerca de cómo sabíamos que esto iba a pasar y no actuamos de manera proactiva para prevenir pérdidas de vida", dijo.

Rubio señaló que la Operación Furia Épica "tenía que suceder" en algún momento "sin importar lo que hubiese pasado", pues, de no haber sido así, "Irán en un año habría cruzado la línea de inmunidad y tendría misiles de corto alcance y tantos drones que nadie hubiese podido hacer nada al respecto porque hubiesen tenido de rehén al mundo".

"En definitiva, no importa quién gobierne ese país dentro de un año: no van a tener estos misiles balísticos ni estos drones que nos amenacen. Ese es el objetivo de esta misión", reiteró Rubio.

Las declaraciones de Rubio correspondieron a su vez con lo manifestado más temprano el mismo lunes por el presidente Donald Trump sobre acabar con la amenaza que representa el régimen de Irán.

"Esta era nuestra última y mejor oportunidad para atacar (...) y eliminar las intolerables amenazas que plantea este régimen enfermo y siniestro", señaló Trump en un acto celebrado en el Salón Este de la Casa Blanca.

Agregó que las operaciones militares iban por delante de lo previsto, sin dar más detalles.

