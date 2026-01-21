NTN24
Disidencias de las FARC

Medicina Legal de Colombia confirma que cuatro menores murieron en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las Farc

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Disidencias de las Farc (EFE)
Disidencias de las Farc (EFE)
Los cuatro menores fallecidos se encuentran entre un grupo de 27 integrantes de las disidencias que murieron en medio de los combates.

El Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia confirmó que cuatro menores de edad murieron en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las Farc que tuvo lugar en el departamento del Guaviare el pasado fin de semana.

Los cuatro menores fallecidos se encuentran entre un grupo de 27 integrantes de las disidencias que murieron en medio de los combates.

El choque se produjo entre combatientes del Estado Mayor Central al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, que responde a Calarcá Córdoba.

Ambos grupos le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las Farc y ahora se disputan el control del narcotráfico y otros negocios ilícitos.

Entre los muertos por estos enfrentamientos, registrados en una zona rural del departamento del Guaviare (sur), "se encuentran cuatro menores de edad", un varón y tres mujeres, informó en un comunicado el Instituto de Medicina Legal.

Un video compartido a medios por el Ejército muestra más de 20 cadáveres, vestidos con ropa de camuflaje sobre una carretera, la mayoría con heridas visibles en la cabeza.

En un comunicado, las filas de Mordisco aseguraron que sus combatientes "fueron envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia", aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

El fin de semana "se escucharon detonaciones y ráfagas de ametrallamiento" en la zona, dijo el general Ricardo Roque, comandante del ejército en esa región. "Hay mucha munición (...) sin explotar en el sector", agregó.

"Las familias de la zona están confinadas y tienen miedo porque hay presencia de los grupos armados", dijo el padre Freidy Vanegas, de la diócesis del Guaviare, según AFP.

La directora de la estatal Defensoría del Pueblo, Iris Marín, advirtió en la red social X que los habitantes de la zona están "en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado".

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados es común en Colombia. De enero a noviembre de 2025, la Defensoría registró 194 casos.

Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la violencia contra civiles y la fuerza pública. Mientras las negociaciones Calarcá y el Ejecutivo son intermitentes.

A cuatro meses de las elecciones y en medio de acusaciones de la oposición sobre un trato indulgente con los rebeldes, el presidente Petro ha aumentado la presión contra los grupos armados.

En noviembre lanzó el ataque más letal de su gobierno, que se saldó con la muerte de 19 seguidores de Mordisco, entre ellos varios menores.

