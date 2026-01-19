NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Nicolás Maduro

"Es imposible concebir esta reunión sin algún grado de venia proveniente de La Habana": Hugo Acha sobre encuentro entre hijo de Maduro y disidencias de las Farc en Colombia

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto en seguridad Hugo Acha analizó en NTN24 la acusación contra Nicolás Maduro Guerra revelada recientemente.

Se conoció un escrito de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que vincula a Nicolás Maduro Guerra, hijo del capturado cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, con las disidencias de las Farc en Medellín (Colombia).

o

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el encuentro entre Maduro Guerra y las disidencias ocurrió en 2020 y sirvió para coordinar el traslado de cargamentos de armas y cocaína.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el experto en seguridad Hugo Acha se refirió a dicha acusación y señaló que “es imposible concebir esta reunión entre Nicolás Maduro Guerra y las disidencias de las FARC sin algún grado de venia proveniente de La Habana”.

o

Acha, quien además se desempeña como profesor de fuerzas especiales en las Fuerza Aérea de Estados Unidos, argumentó que “el crimen transnacional organizado abandonó hace mucho las estructuras tradicionales de las bandas o los carteles”.

“Este es el conjunto del crimen transnacional organizado, actuando de manera corporativa y coordinada para cumplir objetivos de naturaleza estratégica”, sentenció.

