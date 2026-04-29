México abre investigación a gobernador de Sinaloa tras acusación de EE. UU. de narcotráfico

La Fiscalía General de México anunció este miércoles que abrió una investigación al gobernador del estado de Sinaloa tras acusaciones de Estados Unidos de narcotráfico.

Horas antes, la Fiscalía Federal de Nueva York señaló al gobernador Rubén Rocha Moya de narcotráfico. El mandatario local es miembro del partido oficialista Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su mandato, Sinaloa se ha visto sacudido por la pugna entre dos facciones del cártel del mismo nombre.

Ulises Lara, vocero de la fiscalía, dijo en un video en redes sociales que la dependencia iniciará una investigación para "conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal" para solicitar órdenes de aprehensión.

Según el comunicado, tanto Rocha Moya como “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se han aliado con el Cartel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos a los EE. UU.”, indicó el Departamento de Justicia de la nación norteamericana.

Entre los servidores públicos señalados también se encuentran el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

Según la denuncia, “los acusados han estado más estrechamente alineados con la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘El Chapo', el famoso exlíder del cártel, que son conocidos colectivamente como los ‘Chapitos’”.

Según la fiscalía, los funcionarios hicieron uso de su posición y abusaron de “sus posiciones de confianza y autoridad para ayudar a facilitar las operaciones de los Chapitos”.

“Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde el 1 de noviembre de 2021 o aproximadamente, después de que los Chapitos supuestamente lo ayudaron a ser elegido por, entre otras cosas, secuestrar e intimidar a sus rivales”, se indica en el comunicado.