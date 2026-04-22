El drama que vive la familia de una mujer mayor que murió sorpresivamente porque la golpeó una llanta

Una tragedia de no creer ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Una mujer de 79 años se encontraba parada en el paradero de un SITP, abriendo una sombrilla cuando de repente, una llanta que venía impulsada desde una parte alta la golpeó y falleció producto del golpe.

Un video de una cámara de seguridad que se encuentra en redes sociales muestra el momento en que el neumático descendía a una gran velocidad, convirtiéndose en un peligroso proyectil que golpeó a la señora, quien fue trasladada al hospital más cercano, pero que murió debido a las heridas que le causó el impacto.

VEA TAMBIÉN Video muestra cómo las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron cuatro rutas de túneles subterráneos de Hamás en Gaza o

La mujer de 79 años fue identificada como Julia Isabel Quito y el hijo de la víctima habló con Mañana Express de RCN, quien aseguró que “fue una mujer digna representante de lo que es una mujer colombiana”.

“Se escuchó un golpe en la parte externa de la casa y me tocó a mí ver el desenlace de lo que fue, después del golpe, su agonía y casi que su muerte. Fueron momentos de angustia que aun retumban en la cabeza”, aseguró Fernando García, hijo de la víctima.

Las autoridades están investigan lo ocurrido para determinar las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia. La familia asegura que la llanta fue lanzada por alguien desde la parte alta de la zona.