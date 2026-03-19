Miguel Díaz-Canel estalla y califica de "acto inamistoso" la decisión de Costa Rica sobre limitar las relaciones diplomáticas

El régimen de Cuba reaccionó al anunció del Gobierno de Costa Rica sobre rebajar el nivel de las relaciones con la Isla. En sus redes sociales el dictador Miguel Díaz-Canel calificó la decisión como un “acto inamistoso”.

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“Rechazamos la decisión unilateral del gobierno de Costa Rica, de rebajar el nivel de las relaciones con Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna”, escribió Díaz-Canel en X.

Además, el dictador mencionó que la decisión se tomaría como “un acto inamistoso” por parte del país de Costa Rica y que esta acción se deriva “a evidentes presiones del gobierno de EE. UU. como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba”.

Sin embargo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, fue enfático al mencionar que “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa”.

Sin tomar en cuenta las declaraciones de Chaves, Díaz-Canel advirtió que “se estrellarán contra la fuerza de las históricas y entrañables relaciones entre ambos pueblos”.

Asimismo, junto a sus declaraciones, adjuntó un documento del Ministerio de Relaciones de Exteriores de Cuba, y enfatizó que “se trata de una decisión arbitraria”.

No obstante, en el documento se lee que el régimen de Cuba señala a “el gobierno costarricense” como una nación “que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba”.

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Finalmente, concluyeron resaltando que al igual “que hace 60 años”, la decisión de Costa Rica “fracasará en el empeño”.

Cabe resaltar que el régimen de Cuba mantiene al país en una crisis multidimensional caracterizada por apagones masivos y prolongados, escasez severa de alimentos, medicinas y combustible.