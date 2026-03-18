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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Venezuela

Informe revela que Venezuela transfirió millones de dólares en petróleo a Cuba a cambio de un sistema de represión

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El documento explica cómo el régimen venezolano financió durante 26 años un sofisticado aparato de inteligencia y control político con ayuda cubana.

Un nuevo informe presentado en la Universidad Internacional de Florida revela que Venezuela transfirió aproximadamente 64.000 millones de dólares en petróleo a Cuba entre febrero de 1999 y enero de 2026, a cambio de asesoría para desarrollar lo que analistas califican como uno de los sistemas de represión más sofisticados de América Latina.

El estudio "Oil for Repression" (Petróleo por Represión) fue dado a conocer por el Miranda Center for Democracy, dirigido por David Smolansky.

La investigación documenta cómo desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el régimen venezolano estableció un intercambio sistemático con Cuba: petróleo a cambio de capacitación y asesoría en inteligencia y control político.

"No fue gratis el petróleo que se envió, fue a cambio de un aparato represivo muy sofisticado, probablemente el más sofisticado que haya tenido América Latina en su historia", explicó Smolansky durante la presentación del informe.

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El documento identifica un punto de inflexión en 2008, tras la derrota de Chávez en el referéndum constitucional de 2007. Según el análisis, el jefe del régimen sintiéndose amenazado, profundizó la colaboración con La Habana.

El informe sostiene que desde 2014, al menos 20.000 venezolanos fueron víctimas de desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas físicas o psicológicas como resultado de este aparato.

La evidencia más contundente de la presencia cubana surgió el 3 de enero de 2026, cuando 32 agentes cubanos murieron en territorio venezolano durante una operación militar estadounidense.

"La mayor evidencia que ha habido de la presencia cubana fueron esos 32 agentes que cayeron en combate defendiendo a Nicolás Maduro", afirmó Smolansky, añadiendo que "Maduro ni siquiera confiaba en soldados venezolanos y delegaba su seguridad buena parte en los cubanos".

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