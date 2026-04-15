Este país latinoamericano contará pronto con su cuarta mina de oro de gran escala

Ecuador está a las "puertas" de incorporar a su estrategia minera el cuarto proyecto a gran escala con el yacimiento aurífero Cangrejos, a cargo de la firma china CMOC, dijo este miércoles a la AFP el viceministro de Minas, Guillermo Flores.

Cangrejo, en fase de exploración avanzada, será la primera mina a cielo abierto ubicada en la costa ecuatoriana. El proyecto está en la provincia de El Oro (suroeste), una zona asediada por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

La inversión estimada es de unos 1.700 millones de dólares para la construcción de la mina. Sus reservas probadas y probables totalizan 359 toneladas.

"Tenemos tres contratos de explotación firmados" de minería industrial, dijo Flores. "Este 2026 estamos ya a las puertas de firmar nuestro cuarto, con Cangrejos", agregó.

Cabe resaltar que entre 2024 y 2025 las exportaciones de productos mineros de Ecuador crecieron un 35%, al pasar de 3.075 millones a 4.263 millones de dólares, según el Banco Central.

En Ecuador operan las minas Mirador y Fruta del Norte, ambas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sur y frontera con Perú), y Cascabel, que está en fase de explotación en la andina Imbabura (norte) y que minería incluye a cielo abierto y subterráneo.

Flores confía en que en el "corto plazo" se concreta la firma del contrato de explotación de Cangrejos, cuya vida útil sería de unos 26 años.

Los últimos años la minería ilegal ha tomado fuerza en la zona, comandada por la banda criminal Los Lobos, también dedicada al narcotráfico y con nexos con cárteles internacionales.

"Lastimosamente el tema de la minería ilegal genera afectaciones también a los proyectos", señaló Flores.

Agregó que en ese contexto "el Estado lo que está haciendo es tratar de ir al mismo ritmo de estos grupos de delincuencia organizados", concluyó.