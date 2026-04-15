NTN24
Miércoles, 15 de abril de 2026
Miércoles, 15 de abril de 2026
Oro

Este país latinoamericano contará pronto con su cuarta mina de oro de gran escala

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Oro | Foto Canva
Oro | Foto Canva
Para la construcción de la mina se estimarán 1.700 millones de dólares aproximadamente.

Ecuador está a las "puertas" de incorporar a su estrategia minera el cuarto proyecto a gran escala con el yacimiento aurífero Cangrejos, a cargo de la firma china CMOC, dijo este miércoles a la AFP el viceministro de Minas, Guillermo Flores.

o

Cangrejo, en fase de exploración avanzada, será la primera mina a cielo abierto ubicada en la costa ecuatoriana. El proyecto está en la provincia de El Oro (suroeste), una zona asediada por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

La inversión estimada es de unos 1.700 millones de dólares para la construcción de la mina. Sus reservas probadas y probables totalizan 359 toneladas.

"Tenemos tres contratos de explotación firmados" de minería industrial, dijo Flores. "Este 2026 estamos ya a las puertas de firmar nuestro cuarto, con Cangrejos", agregó.

Cabe resaltar que entre 2024 y 2025 las exportaciones de productos mineros de Ecuador crecieron un 35%, al pasar de 3.075 millones a 4.263 millones de dólares, según el Banco Central.

En Ecuador operan las minas Mirador y Fruta del Norte, ambas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sur y frontera con Perú), y Cascabel, que está en fase de explotación en la andina Imbabura (norte) y que minería incluye a cielo abierto y subterráneo.

Flores confía en que en el "corto plazo" se concreta la firma del contrato de explotación de Cangrejos, cuya vida útil sería de unos 26 años.

Los últimos años la minería ilegal ha tomado fuerza en la zona, comandada por la banda criminal Los Lobos, también dedicada al narcotráfico y con nexos con cárteles internacionales.

o

"Lastimosamente el tema de la minería ilegal genera afectaciones también a los proyectos", señaló Flores.

Agregó que en ese contexto "el Estado lo que está haciendo es tratar de ir al mismo ritmo de estos grupos de delincuencia organizados", concluyó.

Temas relacionados:

Oro

América Latina

Economía

Mina de oro

Ecuador

Dinero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"A ver si me pueden salvar la vida": exprisionero político cubano, quien perdió en la cárcel 44 kilos, al conocer que Embajada de EE. UU. en La Habana evalúa darle visa humanitaria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado sobre Delcy Rodríguez: "Ella es el caos, es la oscuridad y es el pasado; si algo representa es todo menos estabilidad"

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano junto a militares, cómplices de la dictadura en Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Delcy Rodríguez se quiere vender como Allende pero en realidad está cumpliendo el rol de Pinochet, de reprimir a la sociedad venezolana": internacionalista Georg Eickhoff

Donald Trump y su precupación ante la inflación - Foto: AFP
Donald Trump

“El presidente Trump está muy angustiado por esto”: experto sobre el aumento de la inflación en EE. UU.

Líbano | Foto referencia: EFE
Líbano

"El ejército del Líbano tiene 68 mil hombres, Hezbolá tiene 130 mil milicianos": experto sobre el nivel de amenaza que busca resolver el gobierno libanés ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

Personas caminan frente a la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) - Foto de referencia: EFE
Departamento del Tesoro

Pese a la presión que ejerce contra el régimen, el Gobierno de EE. UU. levanta sanciones contra el Banco Central de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores

Más de Actualidad

Ver más
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El chavismo no quiere una elección presidencial porque ya sabe cuál será el resultado": abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz

Alí Larijani - AFP
Ataque al régimen de Irán

La nota manuscrita que publicó el régimen de Irán en las cuentas de su jefe de seguridad después de que Israel anunciara su muerte

Bill Gates | Foto EFE
Bill Gates

Bajo presión: Bill Gates testificará ante la comisión del Congreso de EE. UU. sobre el caso Epstein

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El chavismo no quiere una elección presidencial porque ya sabe cuál será el resultado": abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz

Logos del Deportivo La Guaira y el Fluminense / Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Fotos: X / EFE
Yeferson Soteldo

Captan a Soteldo saliendo del Estadio Olímpico de la UCV tras ser pitado por fanáticos venezolanos: así pasó de largo en zona mixta

Alí Larijani - AFP
Ataque al régimen de Irán

La nota manuscrita que publicó el régimen de Irán en las cuentas de su jefe de seguridad después de que Israel anunciara su muerte

Bill Gates | Foto EFE
Bill Gates

Bajo presión: Bill Gates testificará ante la comisión del Congreso de EE. UU. sobre el caso Epstein

Ataques del Israel contra el régimen de Irán - Captura de video FDI
Ataque al régimen de Irán

Ejército de Israel atacó centro de desarrollo de submarinos del régimen de Irán

Congresistas de los Estados Unidos - Foto: AFP
Congresistas

"Esto no es un viaje de vacaciones de primavera, es un vergonzoso ejercicio de ignorancia": congresista de Estados Unidos cuestiona a "activistas de izquierda" que han llegado a Cuba

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: AFP
Israel

Netanyahu explicó el motivo por el cual la policía de Israel impidió la entrada al Patriarca Latino de Jerusalén a la iglesia del Santo Sepulcro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre