Confirman grave lesión de goleador de selección sudamericana y es duda para el Mundial 2026

Un nuevo jugador sudamericano sufrió una dura lesión disputando un encuentro con su equipo, lo que lo podría dejar por fuera del Mundial 2026 a falta de menos de dos meses.

Se trata del brasileño Estêvão, enciende alarmas en Brasil, con el riesgo de que la Seleção pierda de cara al Mundial de Norteamérica a una pieza clave en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti.

Estêvão, de 19 años recién cumplidos, es el máximo anotador del Scracht desde que Ancelotti debutó al mando del equipo nacional en junio de 2025, con cinco goles en siete partidos jugados.

El veloz extremo formado en las canteras del Palmeiras debió abandonar la cancha a los 16 minutos del encuentro que el Chelsea perdió 1-0 el pasado sábado frente al Manchester United en la Premier League.

El atacante brasileño se desgarró el tendón de la corva derecho, en la zona posterior del muslo.

Ancelotti anunciará el 18 de mayo su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que Rodrygo, del Real Madrid, será baja de la “canarinha” por lesión.

Según la prensa brasileña, Estêvão descartaría pasar por el quirófano, como suele ocurrir en lesiones como la que sufrió, y apostará por un tratamiento conservador para intentar llegar al Mundial.

João Paulo Sampaio, coordinador de las categorías base del Palmeiras, lo conoce desde que era un niño y resalta su fuerte mentalidad.

"Si los médicos le dan esperanza (de jugar el Mundial), él hará todo para que eso ocurra", dijo este viernes João Paulo, en el centro de entrenamientos del equipo de Sao Paulo, cuna de talentos como Endrick y el propio Estêvão.

"Un factor clave es su mentalidad. (...) Cuando él tenía 15 o 16 años, decíamos: 'Te vamos a poner a entrenar contra (el uruguayo Joaquín) Piquerez. Él respondía: ¿entrenar? Yo me voy a quedar allá (en el primer equipo)", relató el dirigente.

"Tiene una confianza tremenda en sí mismo", agregó.

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Sin embargo, los pronósticos no son buenos.

Calum McFarlane, técnico interino del Chelsea tras el despido de Liam Rosenior, confirmó este viernes las malas noticias alrededor de Estêvão: "Por desgracia, no volverá a jugar con nosotros esta temporada".

"Estoy seguro de que él tiene muchas esperanzas (...), pero no lo sé", expresó McFarlane al ser cuestionado sobre las opciones de Estêvão de recuperarse a tiempo para jugar el Mundial.

"Él siempre quiere jugar, marcar goles y estar en su hábitat natural: el campo", subraya João Paulo.