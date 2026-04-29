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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
portero

Vélez Sarsfield ejecutará la opción de compra por el arquero de la selección Colombia, Álvaro Montero

abril 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
La escuadra argentina ha tomado la decisión de hacerse con los derechos deportivos del portero de la “Tricolor”, quien se encuentra a préstamo desde mediados de 2025.

El alto rendimiento del guardameta guajiro, Álvaro Montero, con el conjunto argentino de Vélez Sarsfield, durante la vigente temporada ha llevado a que el equipo tome una decisión respecto a su futuro.

Durante las últimas horas se ha conocido que la escuadra argentina ha tomado la decisión de hacerse con los derechos deportivos del portero de la selección Colombia, quien se encuentra a préstamo desde mediados de 2025.

Según la información compartida por el periodista Felipe Sierra, el ‘Fortín’ ya le habría notificado a Millonarios, equipo colombiano, que ejecutara la opción de compra por el arquero de 31 años.

"Vélez le notificó a Millonarios que ejecutará la opción de compra por Álvaro Montero (31) en las próximas semanas. “Son 1.4M$ en una operación total de 1.8M$, sumando el cargo de 400k del préstamo”, indicó Sierra.

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Adicionalmente, el periodista dio a conocer que el conjunto argentino le presentará al portero colombiano un nuevo contrato, con el que pretende extender su vínculo con el ‘Fortín’.

“Al guardameta le tienen listo un contrato por 3 años”, expresó Pipe Sierra por medio de sus redes sociales.

¿Cómo le ha ido a Álvaro Montero desde su arribo al futbol de Argentina?

El arquero guajiro de 31 años se sumó a las filas del Vélez Sarsfield del balompié argentino el 17 de julio de 2025; desde aquel momento ha disputado un total de 17 partidos, de los cuales en siete de ellos ha logrado sacar su portería en 0 en 7 oportunidades entre la temporada anterior y la vigente temporada.

Adicionalmente, su desempeño según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore cuenta con una puntuación 6.98.

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Su alto rendimiento también le ha permitido regresar a las convocatorias con la selección Colombia, con la cual también ha sumado minutos durante su última salida, hecho que lo tiene soñando con su convocatoria a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

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