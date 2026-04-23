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Jueves, 23 de abril de 2026
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Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

abril 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Las imágenes muestran a tropas enmascaradas que se acercaban en una lancha rápida gris al MSC Francesca.

El régimen de Irán publicó este jueves un video de la incautación de buques en el estrecho de Ormuz en el que se ve a sus comandos asaltando un enorme buque de carga, tras el fracaso de las conversaciones de paz con las que Estados Unidos esperaba abrir el corredor marítimo más importante del mundo.

La televisión del régimen iraní emitió durante la noche imágenes de tropas enmascaradas que se acercaban en una lancha rápida gris al MSC Francesca, subían por una escalera de cuerda hasta una compuerta en el casco y saltaban a través de ella mientras portaban fusiles.

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Las imágenes, que fueron publicadas con una banda sonora al estilo de las películas de acción y de manera similar a como lo han hecho las fuerzas de Estados Unidos, también incluían tomas de otro barco, el Epaminondas.

Cabe resaltar que el miércoles el régimen iraní afirmó haber incautado ambas embarcaciones y las acusó de intentar cruzar el estrecho sin los presuntos permisos.

Por su parte, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que ha estado confrontando a buques iraníes en aguas internacionales para imponer su propio bloqueo, anunció el jueves que abordó otro petrolero, el Majestic, en el Océano Índico.

El régimen iraní, que ha bloqueado de facto el estrecho a los barcos que no sean los suyos desde que Estados Unidos e Israel iniciaron en febrero los ataques para poner fin a su programa nuclear, busca el control de la vía marítima desde que se cancelaron las conversaciones de paz de última hora el martes.

En una publicación matutina en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber ordenado a la Armada "disparar y matar" a las embarcaciones iraníes que colocan minas en el estrecho e intensificar las labores de desminado.

En su publicación no mencionó medidas para contrarrestar los otros métodos que el régimen ha utilizado para bloquear el tráfico marítimo en la ruta: principalmente lanchas rápidas, misiles y drones.

El jefe del poder judicial del régimen iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, declaró que los buques mercantes atacados en el estrecho habían "enfrentado la justicia".

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Añadió que lanchas rápidas y drones marinos iraníes se refugiaban en cuevas marinas cerca de una isla próxima al estrecho para impedir el acercamiento de la Armada de Estados Unidos.

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