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Martes, 14 de abril de 2026
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Diego Armando Maradona

"Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte": inicia nuevo juicio por la muerte del astro argentino

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Diego Maradona | Foto: AFP
Diego Maradona | Foto: AFP
El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar.

El nuevo juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona comenzó este martes en Argentina, tras la anulación del primero el año pasado en medio de un escándalo por la participación de una jueza en la producción clandestina de un documental.

Las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana, así como su expareja Verónica Ojeda, estaban presentes en la sala del tribunal en San Isidro, al norte de Buenos Aires.

El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar tras varias horas de agonía en su cama en una residencia privada en Tigre, cerca de San Isidro, donde se recuperaba de una neurocirugía.

Siete profesionales de la salud, médicos, psicólogos, enfermeros, que lo atendían entonces son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte del exfutbolista.

"Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte, cualquiera que se le hubiese ocurrido trasladarlo en su última semana a una clínica en un auto o ambulancia le salvaba la vida", acusó este martes el fiscal Patricio Ferrari.

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Se trató de "un grupo de improvisados" que cometió "todo tipo de omisiones" durante una "internación cruel, lapidaria, desprovista de todo", dijo Ferrari.

En su alegato de apertura, el abogado de Dalma y Gianinna, Fernando Burlando, mostró un estetoscopio: "Este pequeño instrumento que es tan importante para la medicina jamás entre el 11 y el 25 (de noviembre) jamás fue apoyado en el pecho de Maradona, jamás se escuchó su corazón", dijo.

Fuera del tribunal, medio centenar de personas acudieron con banderas argentinas y carteles pidiendo "justicia por D10s", como se refieren sus admiradores al "Diez".

"Todos nos preguntamos por qué no lo cuidaron", dijo a la AFP Francisco Tesch, de 34 años y que llevaba una camiseta con la cara de Maradona.

El proceso constará de 30 audiencias dos veces por semana y se estima que finalice no antes de julio. La defensa alega que la muerte del astro no podía haberse evitado.

La noticia del fallecimiento del campeón mundial con Argentina en 1986 llevó a cientos de miles de personas a las calles en un duelo colectivo en medio de la pandemia de covid-19.

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