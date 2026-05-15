Organización de militares alerta sobre un eventual colapso en Venezuela y exige orden constitucional

El Frente Institucional Militar (FIM), organización integrada por aproximadamente 250 militares retirados de diversos rangos, declaran que Venezuela atraviesa una temporada de descomposición institucional, deterioro social y pérdida de soberanía.

VEA TAMBIÉN "Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela o

El FIM esta conformado por el líder, el general de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Bentancourt; vicepresidente el GB (EJ) Teodoro Díaz Zavala; Secretario de Organización, GB Rafael Vera Ruiz, y los representantes que son Juan Ferrer Barazaarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, etc.

De acuerdo con infobae, el FIM se manifestó en un comunicado, en el que llama a un “urgente despertar de conciencia”, frente a la crisis que, según ellos, atraviesa el país bolivariano.

El comunicado se difundió tras una “salutación” recibida desde México, con participación de figuras de la política nacional, que enfatizaba el compromiso sobre la libertad y la nación de los militares retirados.

“Rechazamos categóricamente la narrativa interesada que pretende vender al mundo una ‘felicidad’ inexistente y un ‘florecimiento económico’ que solo beneficia a pequeñas élites”, se lee en el comunicado, donde niegan que el país se encuentre en una transición. Por el contrario, señalan que viven en una profunda desarticulación social.

Entre los argumentos que respaldan la “crisis”, citaron el colapso de los servicios públicos y la precarización de las condiciones de vida, además, de la falta de agua, gas; asimismo, los salarios y pensiones insipientes.

Adicionalmente, los militares retirados recalcaron que parte del control territorial habría sido entregado a grupos armados irregulares, nacionales y extranjeros, así como a facciones urbanas afines al poder en Caracas.

VEA TAMBIÉN “Es el crimen más infame”: Mauricio Lizcano sobre los militares colombianos secuestrados por las Farc o

“Como soldados de la República, no podemos callar ante la persecución sistemática por razones ideológicas”, escribieron en el documento y exigieron la libertad de más de 500 presos políticos, los cuales, según ellos, alrededor de 200 son militares.

Finalmente, invocaron los artículos 333 y 350 de la Constitución de Venezuela, que establecen mecanismos de defensa ciudadana ante la ruptura del orden constitucional.