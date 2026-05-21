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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Colombia

Obstáculo en extradición de detenidos por caso de Yulixa Toloza: esto dice Venezuela tras la captura de los sospechosos

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturados por el caso de Yulixa Toloza.
Capturados por el caso de Yulixa Toloza.
Las autoridades colombianas enfrentarían un panorama poco favorable para lograr la extradición de los implicados debido a las estrictas disposiciones de la legislación venezolana.

Mientras las autoridades colombianas avanzan en las investigaciones para determinar las causas que rodean la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció el pasado 13 de mayo luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, el panorama judicial para los presuntos implicados continúa agravándose.

En horas de la tarde de este martes, las autoridades de Venezuela confirmaron la captura de Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, dueños de la estética Beauty Láser, ubicada en el barrio Venecia de Bogotá, donde la víctima se sometió a una lipólisis láser.

Asimismo, se informó sobre la detención de Eduardo David Ramos, quien habría practicado la intervención quirúrgica a Yulixa Tolosa, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una carretera del municipio de Apulo, en Cundinamarca, días después de su desaparición.

El operativo se realizó este martes en las instalaciones de la Finca Agua Clara, situada en el sector Pedregal de la parroquia Augusto Mijares, municipio Ezequiel Zamora, en el estado Aragua. El detenido tenía vigente una notificación azul emitida por la Secretaría General de Interpol.

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No obstante, aunque esto representa un posible avance en la investigación, todo apunta a que las autoridades colombianas enfrentarían un panorama poco favorable para lograr la extradición de los implicados debido a las estrictas disposiciones de la legislación venezolana.

El lugar donde se produjo la captura, junto con la nacionalidad venezolana de los señalados, representaría un obstáculo para las pesquisas de las autoridades colombianas, ya que Venezuela ampara a sus ciudadanos bajo el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana, el cual prohíbe expresamente la extradición de venezolanos.

“La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”, señala el apartado legal.

El Código Penal venezolano también señala, según su artículo 6, que un nacional no podrá responder bajo ninguna circunstancia ante otra autoridad que no sea la de Venezuela, en caso de haber cometido delitos fuera del país.

“La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciera pena por la ley venezolana”, señala el artículo.

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En ese contexto, los capturados no podrían ser extraditados para enfrentar los cargos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio por la muerte de Yulixa Toloza.

Entretanto, los detenidos permanecen bajo custodia, mientras las autoridades colombianas continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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