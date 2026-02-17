Mbappé explicó en un perfecto español lo que sucedió con Vinicius en partido ante el Benfica: "Si dejamos pasar esto, todos los valores del fútbol no valdrán"

El delantero francés Kylian Mbappé se pronunció en una entrevista que presenciaron varios medios de comunicación sobre un caso, según lo que evidencian sus declaraciones, de racismo sufrido por su compañero en el Real Madrid, Vinícius Júnior, en el partido que enfrentó a su club ante el Benfica por los play-off de la Champions League.

“Sé todo lo que pasó. Marcó un gol Vinicius, gol de la ostia. Se va a bailar y después le pita la gente. Son cosas que han pasado y pasarán en el fútbol. Después hay un momento de tensión con los jugadores del Benfica”, explicó.

Mencionó que luego de ese momento de tensión se dio la declaración racista del jugador del Benfica Gianluca Prestianni.

“Después el número 25 del Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, empezó a hablar mal. Ha metido su camiseta para decir que Vinicius es un mono, cinco veces, yo lo escuché. Hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también”, indicó.

El astro del fútbol francés, que dio las declaraciones en un perfecto español, manifestó que no quiere hablar de “manera general”.

“Nunca me ha pasado nunca nada en Portugal, y en este tipo de cosas es importante hablar de manera muy clara y no en general porque hay personas que no han hecho nada. En el estadio hay 70 mil personas que no han hecho nada”, mencionó.

Tras aclarar su posición sobre el caso e incluso tener palabras de elogio hacia el técnico del Benfica, Jose Mourinho, a quien definió como uno de los mejores de la historia, afirmó que Prestianni “no merece jugar más la Champions”.

“Es una cosa maravillosa jugar la Champions, la mejor competición. Ilusiona a la gente a los niños y tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes. Si dejamos pasar este tipo de cosas todos lo valores del fútbol no valdrán para nada y hay que hacer algo”, afirmó.

En el plano deportivo, cabe destacar, el partido se saldó con una victoria de 1 a 0 del Real Madrid sobre el Benfica.