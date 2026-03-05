NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Impactante video de avión comercial despegando al mismo tiempo que se presentan explosiones en el Líbano

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Bombardeos en Beirut, Líbano - Foto: EFE
En las últimas horas, se conoció un impactante video que le ha dado la vuelta al mundo en medio de las operaciones militares en la región.

Continúan los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán y facciones terroristas en otros países de Medio Oriente como el Líbano.

Se trata de un avión comercial, el cual aparece despegando al mismo tiempo que se presentan explosiones y una nube de humo cubre el cielo del Líbano.

En las imágenes, difundidas por la agencia The Associated Press (AP), se observa con claridad el momento exacto en el que la aeronave toma altura tras despegar y sigue en dirección contraria a donde se presenta la humareda producto de una explosión en la capital, Beirut.

El video ha generado gran impacto, teniendo en cuenta la peligrosidad de tomar vuelo en medio de los ataques, muchos de ellos con misiles.

El Ejército de Israel explicó que los ataques en Beirut han tenido como objetivo el grupo terrorista Hezbolá, un grupo terrorista que, según Tel Aviv, es financiado por el régimen de Irán.

A su vez, Israel anunció el despliegue de tropas en el sur del Líbano tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien fue dado de baja durante una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel el pasado sábado 28 de febrero.

Cabe resaltar que los viajes y el turismo en Medio Oriente se han visto afectados por los ataques contra el régimen iraní y la respuesta terrorista contra aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita.

