"La gente pone música y está bailando, estamos contentos que ya no esté más": activista iraní sobre la muerte de Alí Jamenei

Una operación militar coordinada entre Estados Unidos e Israel ha sacudido Oriente Medio tras acabar con la vida del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán durante más de tres décadas.

La denominada operación Furia Épica también eliminó a decenas de altos cargos del régimen iraní, según confirmó el primer ministro israelí.

El presidente de Estados Unidos informó que tres militares estadounidenses fallecieron en combate.

"Como nación, lloramos la pérdida de estos auténticos patriotas estadounidenses que han dado su vida por nuestro país", declaró, agregando que "Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra básicamente a la civilización".

Por su parte, el primer ministro israelí confirmó: "Ayer eliminamos al dictador Jamenei. Junto con él eliminamos a decenas de altos cargos del régimen opresor. Nuestras fuerzas están golpeando ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor".

El programa nuclear iraní permanece en el centro de la operación. El secretario de Defensa estadounidense fue categórico: "Nunca tendrán armas nucleares. Estamos atacándolos de manera quirúrgica, de forma abrumadora y sin complejos ni excusas".

Los objetivos incluyen destruir los sistemas de misiles defensivos, la producción de misiles y otras infraestructuras de seguridad.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), indicó que "no hemos observado actividad militar importante contra las instalaciones nucleares" y que no se han detectado aumentos de radiación por encima de lo normal en países limítrofes.

Expertos consultados advierten sobre la complejidad del conflicto.

Analistas señalan que las primeras prioridades militares fueron neutralizar las defensas antiaéreas iraníes y atacar depósitos, fábricas y emplazamientos de lanzamiento de misiles. Persiste la preocupación por aproximadamente 450 kilos de uranio enriquecido al 60% cuyo paradero se desconoce desde junio de 2025.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una crisis que podría redefinir el equilibrio geopolítico global y requiere acciones diplomáticas urgentes para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio.