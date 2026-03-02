NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"La gente pone música y está bailando, estamos contentos que ya no esté más": activista iraní sobre la muerte de Alí Jamenei

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Análisis del conflicto en Ángulo de NTN24.

Una operación militar coordinada entre Estados Unidos e Israel ha sacudido Oriente Medio tras acabar con la vida del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán durante más de tres décadas.

La denominada operación Furia Épica también eliminó a decenas de altos cargos del régimen iraní, según confirmó el primer ministro israelí.

El presidente de Estados Unidos informó que tres militares estadounidenses fallecieron en combate.

"Como nación, lloramos la pérdida de estos auténticos patriotas estadounidenses que han dado su vida por nuestro país", declaró, agregando que "Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra básicamente a la civilización".

Por su parte, el primer ministro israelí confirmó: "Ayer eliminamos al dictador Jamenei. Junto con él eliminamos a decenas de altos cargos del régimen opresor. Nuestras fuerzas están golpeando ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor".

El programa nuclear iraní permanece en el centro de la operación. El secretario de Defensa estadounidense fue categórico: "Nunca tendrán armas nucleares. Estamos atacándolos de manera quirúrgica, de forma abrumadora y sin complejos ni excusas".

Los objetivos incluyen destruir los sistemas de misiles defensivos, la producción de misiles y otras infraestructuras de seguridad.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), indicó que "no hemos observado actividad militar importante contra las instalaciones nucleares" y que no se han detectado aumentos de radiación por encima de lo normal en países limítrofes.

Expertos consultados advierten sobre la complejidad del conflicto.

Analistas señalan que las primeras prioridades militares fueron neutralizar las defensas antiaéreas iraníes y atacar depósitos, fábricas y emplazamientos de lanzamiento de misiles. Persiste la preocupación por aproximadamente 450 kilos de uranio enriquecido al 60% cuyo paradero se desconoce desde junio de 2025.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una crisis que podría redefinir el equilibrio geopolítico global y requiere acciones diplomáticas urgentes para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio.

El presidente Donald Trump confirmó que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos.
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Netanyahu anuncia intensificación de ataques contra el régimen de Irán tras misil que mató a nueve personas en Israel

El Comando Central de EE. UU. revela imágenes de la operación Furia Épica - Foto Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel publican nuevas imágenes de la operación contra el régimen de Irán

Donald Trump - AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump advierte al régimen de Irán tras amenaza de fuerte respuesta: "No lo hagan, los golpearemos con una fuerza que nunca antes han visto"

Jeff Bezos y Elon Musk | Foto AFP
Jeff Bezos

Jeff Bezos entra en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo y compite con Musk en órbita

Tarek William Saab, coladorador del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Tarek William Saab duró nueve años como fiscal general, fueron los nueve años más oscuros en materia de derechos humanos en Venezuela": abogado penalista Zair Mundaray

Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Jeff Bezos y Elon Musk | Foto AFP
Jeff Bezos

Jeff Bezos entra en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo y compite con Musk en órbita

Tarek William Saab, coladorador del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Tarek William Saab duró nueve años como fiscal general, fueron los nueve años más oscuros en materia de derechos humanos en Venezuela": abogado penalista Zair Mundaray

Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Repechaje al Mundial

Presidente de la FIFA se pronuncia sobre la posibilidad de que la repesca del Mundial no se juegue en México

Agentes de ICE en Minéapolis - Foto de referencia: EFE
ICE

Exalcalde de municipio de Mérida que huyo del régimen teme ser deportado a Venezuela tras ser capturado por ICE en Estados Unidos

María Corina y Gideon Sa'ar | Foto X @gidonsaar
María Corina Machado

Canciller de Israel respalda "elecciones libres" en Venezuela tras reunión con María Corina Machado

Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre